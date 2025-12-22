Lagermedarbetare | Lernia | Svenljunga
Är du en självgående och engagerad person som gillar att arbeta tillsammans med drivna kollegor mot gemensamma mål? Vi söker just nu en lagerarbetare till vår kunds lager i Svenljunga. Här erbjuds ett arbete i högt tempo som kräver såväl god fysik som förmågan att arbeta strukturerat. Ta chansen att kombinera fysiskt arbete med möjlighet till personlig utveckling och lärande. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att ansvara för packning och transfertryck på yrkeskläder. Arbetet sker i ett högt tempo och kräver strukturerad hantering av lagerprocesser inom textilbranschen samt noggrannhet.
Vi söker nu dig som vill börja arbeta i februari - mars.
Om digFormell kompetens
Har fullständig gymnasieutbildning
Behärskar svenska i både tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Har relevant erfarenhet som du har nytta av i tjänsten
Personliga egenskaper som: flexibilitet, noggrannhet och stresstålighet
Meriterande
Ett stort plus om du har erfarenhet av fysiskt arbete sen tidigare
Om du tidigare arbetat inom lager
Har truckkort A1-4 + B1-4 och erfarenhet av höglyftande plocktruck (B4)
Stor fördel om du tidigare har tryckerfarenhet eller jobbat på en dekalavdelning och autostore
Van vid att arbeta i högt tempo
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.boras@lernia.se
