Lagermedarbetare Kista
Thalamus it consulting AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-08-25
Din nya tjänst
Nu vill en av våra största kunder komplettera sin grupp med en erfaren packare. Vår kund som är belägen i Kista utvecklar, konstruerar och bygger ihop avancerade maskiner och är världsledande inom sitt teknikområde. Du kommer vara anställd av Thalamus och uthyrd till vår trevliga kund. Du får ett roligt och spännande uppdrag. Detta är ett vikariat under ca 6 månader - 1 år framåt.
Vi söker dig som sätter ära i att packa rätt. I packstationen passerar allt material som ska ut till kund, distributör eller vidare till service. De order som packas sträcker sig från litet till skrymmande och innehåller ofta känsligt material som paketeras enligt specifika krav. I arbetet ingår packning samt bokning av speditörer och ett nära samarbete med export för att säkerhetsställa dagens orderbehov.
Heltid 40 h/veckan Dagtid måndag-fredag
Din bakgrund
Personen vi söker har minst gymnasieutbildning. Vi tror att du har minst 1-2 års erfarenhet från lagerarbete och packning. Meriterande med erfarenhet i affärssystemet M3. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska. Du som söker tjänsten kommer även att genomgå en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju innan anställning.
Du som person
Vi tänker oss att du är en person som är noggrann i ditt arbetssätt och med öga för detaljer. Du är van att skifta tempo utan att tumma på kvalitén. Du jobbar bra i team och kommunicerar de behov som kan uppstå med arbetet. Då packningen består av olika stationer med olika krav ser vi också gärna att du är nyfiken på kunskap och villig att bredda din kompetens vartefter.
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073 856 53 74 eller Sanja Kolar på 070 860 82 52. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 2025-09-23.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, friskvårdsbidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som ligger i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Ida Sebitli ida.sebitli@thalamus.se 073 856 53 74 Jobbnummer
9474801