Lagermedarbetare - Sommarjobb
Bufab Sweden AB / Lagerjobb / Värnamo Visa alla lagerjobb i Värnamo
2026-01-26
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bufab Sweden AB i Värnamo
, Jönköping
, Göteborg
, Oskarshamn
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb där du får arbeta praktiskt och samtidigt bli en del av ett team som präglas av laganda, utveckling och hjälpsamhet? Hos oss på Bufab kan du få en sommar fylld av nya erfarenheter och utveckling - och chansen att lära dig logistik och lagerarbete i ett internationellt företag.
Nu söker vi dig som vill arbeta heltid hos oss under veckorna 26-32, är det dig vi söker?
Att jobba på vårt lager i sommar...
• innebär att du blir en viktig del av vår lagerteam som möjliggör att våra kunder får rätt produkter i rätt tid. Vi har tre olika avdelningar på lagret och beroende på vilken avdelning du kommer jobba på kan dina arbetsdagar inkludera att du:
- Tar emot och skickar iväg gods
- Återrapporterar inkommande leveranser
- Arbetar i vårt lagersystem
- Plockar ordrar i vårt plocksystem
- Genomför inventeringar eller komprimerar lastbärare
- Deltar i packarbete
- Kör truck vid behov (efter intern utbildning)
Oavsett avdelning blir du en del av ett hjälpsamt team som ser till att du får en trygg och bra start.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i ett aktivt arbete och som gillar känslan av att saker blir gjorda tillsammans. Du tar ansvar för det du gör, är noggrann i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver också känna dig bekväm med datorer och kunna läsa och ta emot instruktioner på svenska.
För att kunna jobba hos oss behöver du:
- Vara eller fylla 18 år under detta år (född senast 2008)
- Ha svenskakunskaper i tal och skrift
- Ha arbetstillstånd i Sverige
Meriterande - men inget krav:
- Truckkort A1-4, B1-5
- Tidigare lagererfarenhet
Vi ser gärna att du vill jobba hos oss framtida somrar och andra lov.
Bra att veta
- Du arbetar heltid vecka 26-32
- Arbetstiderna är kl. 07.00-16.00 måndag-fredag, eventuellt kan helgarbete förekomma och en variation i arbetstider
- Det finns möjlighet till några dagars introduktion i juni
- Du jobbar på vårt lager i Värnamo
- I upplärningen kan det ingå intern truckutbildning
Om oss på Bufab
Bufab Group har cirka 1 800 medarbetare och över 50 helägda operativa dotterbolag i mer än 30 länder. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi erbjuder frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter i en internationell miljö - samtidigt som vi behåller den entreprenöriella och familjära känslan som funnits sedan starten 1977. Bufab är börsnoterat på Nasdaq Stockholm under namnet BUFAB. Läs mer på https://www.bufab.com/en/start.
Vill du bli vår nya kollega under sommaren?
Då vill vi gärna veta mer om dig - senast den 15 mars. Vi jobbar med löpande urval och kommer bjuda in till intervjuer under ansökningstidens gång. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av hantering av personuppgifter.
I första steget när du söker tjänsten får du svara på några korta frågor. Det är inget krav att du ansöker med CV eller personligt brev. Kandidater som går vidare till nästa steg blir inbjudna till intervju under februari-mars, och får även möjlighet att se lagret på plats. Vi genomför även referenstagning innan anställning.
Har du frågor om tjänsten så kontaktar du Philip Wloch via mail på mailto:philip.wloch@bufab.com Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bufab Sweden AB
(org.nr 556082-7973) Arbetsplats
Bufab Sweden Jobbnummer
9704791