Lagermedarbetare - DC Eskilstuna
H & M Hennes & Mauritz Gbc AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-10-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Eskilstuna
, Västerås
, Katrineholm
, Örebro
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om rollen
VAD JOBBET INNEBÄR
Arbetet som lagermedarbetare på DC innebär att leverera bästa service och på så sätt bidra till en bra kundupplevelse i alla våra butiker. Du kommer ha en viktig roll i att göra detta på ett effektivt sätt med fokus på hållbarhet och kvalitet, alltid i enlighet med H&M 's värderingar, policyer och säkerhetsrutiner.
Du kommer att hantera inkommande och utgående gods dagligen, i en arbetsmiljö där du ansvarar för ordning och reda och en väl fungerande varuvård.
Du kommer att tillsammans med teamet säkra ett effektivt produktionsflöde genom att dagligen följa våra arbetssätt och rutiner inom ett eller flera av dessa områden:
lossning och sortering av kartonger som kommer dagligen från lastbilar eller containrar
plockning och allokering av rätt antal produkter till våra butiker
utlastning och transport av våra produkter till våra butiker
internhantering av gods
VILKA VI ÄR - DC ESKILSTUNA
Från H&M 's distributionscentral i Svista, Eskilstuna distribueras varor till alla H&M 's butiker i Sverige, Norge, Island, Norge och Danmark. Vi är just nu ca 350 anställda som jobbar med att förse 310 butiker med varor. Vi har just genomgått en omfattande expansion. Förutom att vi numera är ett Norden-lager så har vi också renoverat och byggt ut våra lokaler. Vi har dessutom installerat helt ny automation för att modernisera vår verksamhet och kunna erbjuda en framtidssäker logistiklösning.
VEM DU ÄR
Din personlighet betyder mest för oss och vi tror att en mångfald av erfarenhet och bakgrund bidrar till en dynamisk, inkluderande och kreativ arbetsplats för våra anställda. Oavsett vilken roll du har bidrar du till vår framgång genom att efterleva våra värderingar och utföra ditt uppdrag med engagemang och stort eget ansvar.
Vi söker personer som
är öppna för feedback och kommunicerar med teamet och arbetsledarna på ett tydligt och rakt sätt.
är flexibla och har en positiv inställning till nya rutiner, idéer och förändringar.
har en drivkraft och ambition att utföra sina arbetsuppgifter självständigt, i tid och på ett effektivt och noggrant sätt.
har en vilja att lära sig nya saker och att utvecklas.
är inkluderande och empatiska mot andra
Dessutom
Vi vill att du har grundläggande kunskaper i svenska
Truckkort (A1-A5 och B1-B5) är meriterande men inget krav
Du ska ha fyllt 18 år
Du behöver kunna jobba heltid på varierande arbetstider mellan kl. 06.00 och 23.00, måndag till söndag.
VILKA VI ÄR - FÖRETAGET
H&M Group är ett globalt företag med starka modevarumärken och satsningar som driver utveckling. Vårt mål är att visa att det inte finns någon motsättning mellan exceptionell design, överkomliga priser och hållbara lösningar. Vårt mål är att erbjuda mode för alla, och varje beslut vi tar utgår från våra kunders behov. Vi består av tusentals passionerade och talangfulla kollegor som förenas av vår gemensamma kultur och våra värderingar. Tillsammans vill vi använda vår kraft, vår storlek och vår kunskap för att driva modeindustrin mot en mer inkluderande och hållbar framtid.
VARFÖR DU KOMMER ATT GILLA ATT JOBBA HÄR
På H&M Group är vi stolta över att vara ett dynamiskt och välkomnande företag. Vi erbjuder våra medarbetare attraktiva förmåner och omfattande utvecklingsmöjligheter över hela världen.
Vi som jobbar på DC i Eskilstuna erbjuds bland annat:
Goda utvecklingsmöjligheter, både inom DC och H&M Group
Friskvårdsbidrag och andra förmåner via Benify
Gratis kaffe, te och frukt på jobbet
Belöningsprogram HIP
25% personalrabatt på varumärken inom H&M Group
Fräscha personalutrymmen inklusive personalmatsal med möjlighet att köpa mat från restaurangkök
Träningslokal
BLI EN DEL AV OSS
Det som gör oss unika är en kombination av många saker - vår kultur som främjar mångfald och samarbete, vår inkluderande arbetsmiljö, våra starka värderingar och möjligheter till utveckling. Men framför allt är det våra medarbetare som gör oss till dem vi är.
Nu erbjuder vi särskild visstidsanställning på heltid från 3 november till och med 31 december 2025. Alla tjänster innebär skiftarbete, även lördagar och söndagar är schemalagda. Gällande kollektivavtal är Lager och e-handelsavtalet.
Ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss. Välkommen med din ansökan senast söndag 12 oktober.
OM PROCESSEN
I ett första steg i processen kommer du att få svara på några frågor i samband med att du skickar in din ansökan. De kandidater som vi tar vidare i processen kommer att kontaktas löpande via mail med en inbjudan till en digital intervju via Teams. Vi vill också informera om rutiner i rekryteringsprocessen som innebär att alla kandidater i samband med ett jobberbjudande kallas till drog- och alkoholtest. Ett jobberbjudande är dessutom endast giltigt under förutsättning att en bakgrundskontroll inte visar på några anmärkningar i brottsregistret.
• Vi strävar efter en rekryteringsprocess som är rättvis, jämlik och kompetensbaserad. Vi ber dig därför vänligen att inte bifoga ett personligt brev i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & M Hennes & Mauritz Gbc AB
(org.nr 556070-1715)
Svista Industriväg 2 (visa karta
)
633 62 ESKILSTUNA Arbetsplats
H&M Group Jobbnummer
9538485