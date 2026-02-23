Lagermedarbetare - Bromma
2026-02-23
Är du noggrann, kvalitetsmedveten och en god lagspelare? Då kan du komma långt hos oss på WeStaff Sweden! Vi söker nu en noggrann och pålitlig emballerare till vår kund i Norra Stockholm, ett internationellt ledande industriföretag inom tillverkning av plåt-och ståkomponenter, med verksamhet i över 50 länder världen över.
Om tjänsten Vi söker nu dig som vill arbeta i en produktionsnära roll med fokus på lager-och logistik till uppdragsgivare i Bromma, norra Stockholm. Tjänsten fokuserar på truckkörning (motvikstruck), rapportering i affärssystem, paketering samt in-och utleveranser.
I rollen arbetar du med att ta emot färdiga produkter från produktion, kontrollera dem enligt plocklistor och instruktioner samt säkerställa att godset är redo för leverans. Arbetet är en viktig del av kundupplevelsen, där kvalitet, struktur och effektivitet är avgörande.
Du blir en del av ett sammansvetsat lagerteam där samarbete, ansvar och noggrannhet bidrar till att leveranser sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Truckkörning (motvikstruck, ledstaplare)
Rapportering i datasystem samt hantering av artikelnummer
Inventering och hantering av orderlistor
Paketering och emballering av produkter
Kontroll av produkter mot synliga avvikelser såsom repor, fukt och skador
Säkerställa ordning och kvalitet
Följa rutiner och instruktioner för arbetsmiljö och kvalitet
Vem är du?
Du trivs i en praktisk lagerroll och gillar att arbeta strukturerat med tydliga rutiner. Du är ansvarstagande, noggrann och har förståelse för hur kvalitet och tempo påverkar hela leveranskedjan. Du arbetar bra både självständigt och i team och bidrar till en god laganda.
Erfarenhet av lagerarbete, truckkörning eller motsvarande
Truckkort (motvikstruck och ledstaplare)
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom industri eller produktion
Körkort och tillgång till bil
Vana av kvalitetskontroller eller arbete med större produkter
Övrigt Start: Omgående. Omfattning: Heltid, 40/tim per vecka. Arbetstid: måndag-fredag dagtid. Plats: Bromma, norra Stockholm.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och trygga matchningar.
