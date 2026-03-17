Lagerchef

Svab Hydraulik AB / Inköpar- och marknadsjobb / Askersund
2026-03-17


Publiceringsdatum
2026-03-17

Om företaget
SVAB är ett innovativt företag med stark tillväxt både i Sverige och internationellt. Vår drivkraft och fokus ligger i att göra integrationen mellan människan och entreprenadmaskinen enklare, mer ergonomisk och effektiv, och på så sätt göra arbetslivet och jordförflyttningsarbetet enklare och mer lönsamt för entreprenören och maskinisten. Detta gör vi genom att utveckla och erbjuda marknadens bästa styrsystem, styrreglage och hydraulik. Vi utvecklar våra funktioner och produkter i nära samarbete med världsledande tillverkare av både maskiner och redskap. Vi är ca 80 anställda och omsätter idag ca 220 mkr.

Vad vi söker
Vi söker dig med en bakgrund inom lager, transport eller logistik.

Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och engagerad lagerchef som vill ta helhetsansvar för vårt lager och bidra till effektiva materialflöden och leveranser till kund. I rollen leder du den dagliga lagerverksamheten och arbetar nära produktion, inköp och planering.
Du ansvarar för lagerstyrning, inventering, lagernivåer och uppföljning av nyckeltal samt driver förbättringsarbete inom struktur och arbetssätt. Rollen innefattar även transportadministration där du bokar transporter, administrerar utgående leveranser och har löpande kontakt med transportpartners och interna funktioner för att säkerställa ett effektivt logistiskt flöde.
Vad du erbjuds

Bli en del av ett proaktivt och innovativt team på fyra personer med stark laganda

En utvecklande roll i ett bolag i tillväxt där du har möjlighet att påverka arbetssätt och processer

Stort eget ansvar och mandat att driva förbättringar inom lager och logistik

En varierad roll med både operativt och strategiskt innehåll

En stabil arbetsgivare med korta beslutsvägar

En arbetsplats i fina lokaler tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor

Vad du kommer att jobba med:
Leda, coacha och utveckla lagerteamet i det dagliga arbetet

Planera och fördela resurser samt säkerställa ett effektivt arbetsflöde

Säkerställa effektiva materialflöden till och från produktion

Ansvara för lagerstyrning, inventering och lagernivåer

Följa upp nyckeltal kopplat till leveransprecision, lagervärde och omsättningshastighet

Driva förbättringsarbete inom struktur, arbetssätt och processer

Säkerställa efterlevnad av säkerhets-, kvalitets- och arbetsmiljörutiner

Förbereda gods och transportdokumentation

Boka och följa upp transporter

Hantera tull- och exportdokumentation

Som anställd deltar du även i vår Verksamhetsutveckling (VU) och ditt bidrag till vår utveckling är viktig.

Vem vi söker

Prestigelös och flexibel

Positiv attityd och lösningsorienterad

Din förmåga att kommunicera och skapa goda relationer är mycket god och du trivs med kontaktytor på olika nivåer.

Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter

Du är anlaytiskt lagd och har sinne för struktur och detaljer

Att leverera lösningar till andra ser du som motiverande

Har en förmåga att ständigt hitta förbättringar och utveckla avdelningen

Kvalifikationer
Erfarenhet av lagerledning inom industri/produktion

God kunskap om lagerstyrning och logistikflöden

Erfarenhet av transportbokning och ERP-system, gärna Monitor

Goda kunskaper i svenska och engelska

Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och tydlig i ditt ledarskap, med förmåga att kombinera operativt arbete med utveckling av verksamheten.

Övrigt om tjänsten
Placeringsort: Åsbro
Tjänsten är en heltidstjänst med fast månadslön.
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Frågor? Kontakta Markus Helgesson, Produktionschef, markus.helgesson@svab.se, 070-945 40 44

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

