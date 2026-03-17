Lagerchef
Svab Hydraulik AB / Inköpar- och marknadsjobb / Askersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Askersund
2026-03-17
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svab Hydraulik AB i Askersund
, Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
SVAB är ett innovativt företag med stark tillväxt både i Sverige och internationellt. Vår drivkraft och fokus ligger i att göra integrationen mellan människan och entreprenadmaskinen enklare, mer ergonomisk och effektiv, och på så sätt göra arbetslivet och jordförflyttningsarbetet enklare och mer lönsamt för entreprenören och maskinisten. Detta gör vi genom att utveckla och erbjuda marknadens bästa styrsystem, styrreglage och hydraulik. Vi utvecklar våra funktioner och produkter i nära samarbete med världsledande tillverkare av både maskiner och redskap. Vi är ca 80 anställda och omsätter idag ca 220 mkr.
Vad vi söker
Vi söker dig med en bakgrund inom lager, transport eller logistik.Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och engagerad lagerchef som vill ta helhetsansvar för vårt lager och bidra till effektiva materialflöden och leveranser till kund. I rollen leder du den dagliga lagerverksamheten och arbetar nära produktion, inköp och planering.
Du ansvarar för lagerstyrning, inventering, lagernivåer och uppföljning av nyckeltal samt driver förbättringsarbete inom struktur och arbetssätt. Rollen innefattar även transportadministration där du bokar transporter, administrerar utgående leveranser och har löpande kontakt med transportpartners och interna funktioner för att säkerställa ett effektivt logistiskt flöde.
Vad du erbjuds
Bli en del av ett proaktivt och innovativt team på fyra personer med stark laganda
En utvecklande roll i ett bolag i tillväxt där du har möjlighet att påverka arbetssätt och processer
Stort eget ansvar och mandat att driva förbättringar inom lager och logistik
En varierad roll med både operativt och strategiskt innehåll
En stabil arbetsgivare med korta beslutsvägar
En arbetsplats i fina lokaler tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor
Vad du kommer att jobba med:
Leda, coacha och utveckla lagerteamet i det dagliga arbetet
Planera och fördela resurser samt säkerställa ett effektivt arbetsflöde
Säkerställa effektiva materialflöden till och från produktion
Ansvara för lagerstyrning, inventering och lagernivåer
Följa upp nyckeltal kopplat till leveransprecision, lagervärde och omsättningshastighet
Driva förbättringsarbete inom struktur, arbetssätt och processer
Säkerställa efterlevnad av säkerhets-, kvalitets- och arbetsmiljörutiner
Förbereda gods och transportdokumentation
Boka och följa upp transporter
Hantera tull- och exportdokumentation
Som anställd deltar du även i vår Verksamhetsutveckling (VU) och ditt bidrag till vår utveckling är viktig.
Vem vi söker
Prestigelös och flexibel
Positiv attityd och lösningsorienterad
Din förmåga att kommunicera och skapa goda relationer är mycket god och du trivs med kontaktytor på olika nivåer.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Du är anlaytiskt lagd och har sinne för struktur och detaljer
Att leverera lösningar till andra ser du som motiverande
Har en förmåga att ständigt hitta förbättringar och utveckla avdelningenKvalifikationer
Erfarenhet av lagerledning inom industri/produktion
God kunskap om lagerstyrning och logistikflöden
Erfarenhet av transportbokning och ERP-system, gärna Monitor
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och tydlig i ditt ledarskap, med förmåga att kombinera operativt arbete med utveckling av verksamheten.
Övrigt om tjänsten
Placeringsort: Åsbro
Tjänsten är en heltidstjänst med fast månadslön.
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Frågor? Kontakta Markus Helgesson, Produktionschef, markus.helgesson@svab.se
, 070-945 40 44 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7360189-1898769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svab Hydraulik AB
https://career.svab.se
Maskinvägen 6B (visa karta
)
694 60 ÅSBRO
Svab Jobbnummer
9803420