lagerarbete visstids anställning

visstids anställning dec-maj2026
Litet företag i partille . (5 anställda)
lagerarbete (plocklager) /godsmottagning samt skicka gods. dagtid 7,30-16,00 . Ingen truckkörning .
Mycket kommunikation sker både på svenska och engelska med våra leverantörer.Bra kunskaper i skriv och tal undviker missförstånd. Därav krav om att sökande behöver ha goda kunskaper i det svenska språket och även kunskap att kommunicera på engelska.
Då in och utleveranser och transportbokningar sker i vårt ekonomisystem så är grundläggande datorvana ett krav .

