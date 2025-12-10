lagerarbete visstids anställning
Refparts Scandinavia AB / Lagerjobb / Partille Visa alla lagerjobb i Partille
2025-12-10
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Refparts Scandinavia AB i Partille
visstids anställning dec-maj2026
Litet företag i partille . (5 anställda)
lagerarbete (plocklager) /godsmottagning samt skicka gods. dagtid 7,30-16,00 . Ingen truckkörning .
Mycket kommunikation sker både på svenska och engelska med våra leverantörer.Bra kunskaper i skriv och tal undviker missförstånd. Därav krav om att sökande behöver ha goda kunskaper i det svenska språket och även kunskap att kommunicera på engelska.
Då in och utleveranser och transportbokningar sker i vårt ekonomisystem så är grundläggande datorvana ett krav . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: jan-ove.oien@refparts.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Refparts Scandinavia AB
(org.nr 556943-3880) Jobbnummer
9638200