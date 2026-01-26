Lagerarbetare- Hämt/butikslager
The We Select Company AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sekelskifte 1900 AB söker nu en serviceinriktad och strukturerad medarbetare till vårt hämtlager/butik och reception. Hos oss blir du en viktig del av kundupplevelsen!Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Arbetet innebär daglig kontakt med både privat- och företagskunder. Du arbetar i gränslandet mellan lager, butik och kundservice. Rollen har stort fokus på kundservice i kombination med lagerarbete där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Serva kunder på plats i receptionen
Direktförsäljning av trävaror
Lämna ut färdig plockade hämtordrar
Ta emot och hantera inleveranser
Packa och skicka paket till utlandsleveranser
Bidra till ordning och struktur i lager- och kundytor
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Har god samarbetsförmåga
Har ett praktiskt handlag och gärna intresse för byggnadsvård, trä eller hantverk
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Truckkort är meriterande (men inget krav)
Vi erbjuder
En stabil tjänst i ett växande företag
Goda utvecklingsmöjligheter inom lager och logistik
Härliga kollegor och en arbetsmiljö där alla bidrar till ett positivt klimat
Generös friskvårdsförmån
Attraktiva arbetstider
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Västberga
Anställningsform: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 8-16 måndag-fredag (kvällsöppet onsdagar 19:00)Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om arbetsgivaren
"Det helas skönhet är resultatet af detaljerna"
Med detta citat av Esaias Tegnér i åtanke grundades år 2010 företaget Sekelskifte 1900 AB. Vi har försökt att ta ett helhetsgrepp om tidstypiska bygg- och inredningsdetaljer till äldre hus och lägenheter. Vi brukar säga att vi är ett byggvaruhus med historisk knorr. Vår vision är att vara våra kunders favoritbutik och vår målsättning är att vara Nordens ledande återförsäljare av nyproducerade bygg- och inredningsprodukter i arkitektstilarna som var populära under perioden 1880-1930, dvs nyrenässans, jugend, nationalromantik och 20-talsklassicism.
Företaget består idag av cirka 50 anställda som alla brinner för tidstypiska och vackra ting. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
Västbergavägen 43 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Sekelskifte Jobbnummer
9704206