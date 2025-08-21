Lagerarbetare sökes till Linköping
2025-08-21
Vi söker nu engagerade och noggranna lagerarbetare som vill vara med i ett energiskt team och bidra till att hålla vår verksamhet i full fart under den hektiska säsongen.
Tjänsten är perfekt för dig som gillar att jobba praktiskt och vill vara en del av ett roligt och dynamiskt arbetslag.
Som lagerarbetare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i vårt lagerteam där du ansvarar för att hantera och organisera varor, plocka ordrar och hålla ordning på lagret. Vi ser gärna att du är en person som gillar att hålla ordning, är noggrann och vill vara med och skapa ett effektivt arbetsflöde.Dina arbetsuppgifter
- Ta emot och organisera varor på lagret.
- Plocka, packa och skicka ut ordrar.
- Säkerställa att varor hanteras på ett korrekt sätt och hålls i ordning.
- Arbeta tillsammans med kollegor för att säkerställa effektivitet och hög produktivitet.
- Assistera med övriga lagerrelaterade uppgifter vid behov.Kvalifikationer
- Erfarenhet av lagerarbete eller liknande fysiskt arbete är ett plus, men inte ett krav.
- Stark i att kunna hantera tyngre lyft
- Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och gillar att hålla ordning.
- God samarbetsförmåga och vilja att hjälpa andra i teamet.
- En positiv attityd och en flexibel inställning till arbetsuppgifter.
- Körkort BAnställningsvillkor
- Tjänsten är en säsongsanställning med start i början av November och pågår under den hektiska säsongen som brukar vara 4-6 veckor
- Heltid (måndag till fredag, 8:00-16:00).
- En dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
- Du blir anställd som konsult hos oss på Q och arbetar ute hos vår kund i Linköping
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön
