Lagerarbetare, Helsingborg

Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Helsingborg
2026-02-27


Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som lagerarbetare hos vår kund i Helsingborg!

Huvudsakliga arbetsuppgifter som lagerarbetare:

Manuellt plock och pack

Bygga boxar

Truckkörning

Detta är en heltidsanställning hos oss på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Vi söker framförallt dig som kan börja arbeta omgående.
Arbetstiderna är förlagda antingen dag eller kväll (dag mån-fred 07:30-16:30 & kväll mån-tors 14:30-23:00, fred 12:00-19:45).
Dina personliga egenskaper

Du har tidigare erfarenhet av manuellt orderplock

Du är digitalt kunnig och hanterar nya datorsystem med lätthet

Du är ansvarstagande och har en god arbetsmoral

Samtidigt som du är en sann lagspelare, alltid mån om att utföra ett bra arbete

Givetvis är du även ordningsam och håller tider

Krav för tjänsten:

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

B-körkort och tillgång till bil

God erfarenhet av truckkörning främst skjutstativ och ledstaplare (behörighet A1-A4, B1-B4)

Meriterande:

Truckbehörighet B5

Om ansökan Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7304788-1865405".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta)
254 64  HELSINGBORG

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9767825

