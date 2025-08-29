Lagerarbetare / chaufför
2025-08-29
Ett ledande företag inom livsmedel och förpackning söker nu motiverad personal till lager- och logistikverksamheten i Nacka.
Tjänsten innebär både lagerarbete och leveranser, med fasta arbetstider och möjlighet att arbeta i en välorganiserad och stödjande miljö.
Plats: Nacka;
Tjänstetitel:
Lageranställd / chaufför;Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• plocka och packa varor;
• leverera varor med skåpbil (b-körkort).Kvalifikationer
• grundläggande förståelse för svenska (kan följa enkla instruktioner);
• övre-medelnivå engelska i tal och skrift (kan självständigt hantera arbetsrelaterad kommunikation);
• körkort (b).Profil
• ansvarstagande och noggrann;
• sinne för ordning och reda;
• ej allergi mot nötter.
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• heltidsanställning (100%);
• timanställning;
• arbetstid: måndag-fredag, 08.00-16.00;
• arbete i livsmedelslager (matingredienser);
• arbetskläder/uniform tillhandahålls;
• krav på b-körkort;
• arbetsgivaren kan ordna truckkort.
Viktigt: Denna tjänst är en del av ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
För detta jobb krävs körkort.
