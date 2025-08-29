Lagerarbetare / chaufför

Beredskapslyftet Ideell Fören / Fordonsförarjobb / Nacka
2025-08-29


Ett ledande företag inom livsmedel och förpackning söker nu motiverad personal till lager- och logistikverksamheten i Nacka.

Tjänsten innebär både lagerarbete och leveranser, med fasta arbetstider och möjlighet att arbeta i en välorganiserad och stödjande miljö.

Plats: Nacka;

Tjänstetitel:

Lageranställd / chaufför;

Publiceringsdatum
2025-08-29

Dina arbetsuppgifter
• plocka och packa varor;

• leverera varor med skåpbil (b-körkort).

Kvalifikationer
• grundläggande förståelse för svenska (kan följa enkla instruktioner);

• övre-medelnivå engelska i tal och skrift (kan självständigt hantera arbetsrelaterad kommunikation);

• körkort (b).

Profil
• ansvarstagande och noggrann;

• sinne för ordning och reda;

• ej allergi mot nötter.

Vad arbetsgivaren erbjuder:

• heltidsanställning (100%);

• timanställning;

• arbetstid: måndag-fredag, 08.00-16.00;

• arbete i livsmedelslager (matingredienser);

• arbetskläder/uniform tillhandahålls;

• krav på b-körkort;

• arbetsgivaren kan ordna truckkort.

Viktigt: Denna tjänst är en del av ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka.

Ersättning
Timlön - Fixed salary

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beredskapslyftet Ideell Fören, https://professionalcenter.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9483744

