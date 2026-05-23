Account Manager till växande B2B-bolag
2026-05-23
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du får stort eget ansvar, tydliga karriärmöjligheter och möjlighet att påverka din egen lön?
Vi söker nu en Account Manager med fokus på nykundsbearbetning till ett växande bolag inom kompetensutveckling. Företaget erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av kurser, föreläsningar och event med några av Sveriges mest uppskattade talare och utbildare.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för hela säljprocessen, från första kontakt till avslutad affär och vidare kundrelation. Du arbetar främst med nykundsbearbetning där du bygger upp din egen kundportfölj genom att boka och genomföra möten, identifiera kundbehov och presentera företagets lösningar. Kundmöten sker både digitalt och fysiskt och säljcykeln är vanligtvis mellan 1-4 veckor.
Du utgår från en etablerad säljprocess men har samtidigt stor frihet att påverka ditt eget arbetssätt och din utveckling i rollen.
Arbetsuppgifter
Prospektering och nykundsbearbetning inom B2B
Boka och genomföra kundmöten (fysiskt och digitalt)
Presentera och sälja utbildningar, föreläsningar och event
Driva hela säljprocessen från första kontakt till avslut
Bygga upp och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Krav
2-3 års erfarenhet av B2B-försäljning
Tidigare erfarenhet av kalla samtal
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Eget kontaktnät inom B2B
Tidigare erfarenhet av nykundsbearbetning
Tillgång till egen bil (alternativt möjlighet till tjänstebil)
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är en självgående och driven person med starkt resultatfokus.
Vi söker dig som:
Är bekväm med att ta egna initiativ och driva din försäljning framåt
Har en vilja att nå och överträffa mål
Trivs i en roll med högt tempo och mycket kundkontakt
Är social och har lätt för att bygga relationer
Inte är rädd för att runga kalla samtal
Vad bolaget erbjuder
Fast lön + provision utan tak
Stort eget ansvar och frihet i rollen
Möjlighet att påverka både din utveckling och din ersättning
Ett växande bolag med korta beslutsvägar
Friskvårdsbidrag Övrig information
Startdatum: Augusti 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg eller Stockholm
Resor: Förekommer (ca 2 gånger per månad i perioder)
