Utvecklare inom Business Intelligence, Linköping
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Nu söker vi en utvecklare inom Business Intelligence (BI) till IT-avdelningen som önskar vara med och skapa verksamhetsnytta.
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Gruppen Analysstödssystem ansvarar för datainsamling och utveckling av BI-verktyg som används av hela Polisen för uppföljning och analys i det brottsbekämpande arbetet och övrig stödverksamhet. I gruppen finns en stark gemenskap där vi hjälper, stöttar och utmanar varandra
Vår uppgift i gruppen Analysstödssystem är att ta ett helhetsansvar för nyutveckling, förvaltning och stöd av polisens BI plattform. Detta för att tillgodose Polisens behov av uppföljning av verksamhetsanalys samt operativa underlag i det brottsbekämpande arbetet och övrig stödverksamhet. I din nya roll som utvecklare kommer du arbeta i spännande uppdrag med att designa applikationer, modellera dataflöden och integrera data från många olika datakällor. Du är ofta med i hela arbetet från krav till färdig applikation, hela tiden med verksamhetsnyttan i fokus. Vi arbetar idag i BI-plattformen Qlik Sense. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara följande:
Nyutveckling av applikationer i BI-plattformen
Underhåll och vidareutveckling av applikationer i BI-plattformen med krav på säkerhet och prestanda
Presentera och diskutera BI-lösningar med slutanvändare
Bevaka den tekniska utvecklingen för att se vilka delar vi bör implementera inom myndigheten för att fortsätta hålla oss i framkant.
Säkerställ hög kvalitet i arkitektur, kod och dokumentation
Samverka i agila team och delta i sprintar
Till viss grad samverka med andra myndigheter
Att arbeta med datamodellering samt hantering av dataflödenKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Flerårig arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom Business Intelligence som arbetsgivaren bedömer relevant.
Mycket goda kunskaper i svenska
Goda kunskaper i engelska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har kompetens inom ett eller flera områden nedan:
Nyutveckling och livscykelhantering utav applikationer i Qlik Sense
Erfarenhet av administration utav Qlik-installationer on premises samt arbete i en klustrad servermiljö
Erfarenhet av datamodellering
Goda kunskaper av relevant programmeringsspråk såsom PowerShell, R eller Python
Erfarenhet av att presentera komplex information för verksamhet
Erfarenhet av NPrinting
Personliga egenskaper
Som anställd i vårt team är det viktigt att du har ett serviceinriktat förhållningssätt till verksamhet, kollegor och andra som berörs. Du är en god kommunikatör och en anpassningsbar lagspelare som har lätt för att samarbeta och kan hantera många kontaktytor. Du behöver även ha en analytisk förmåga, vara problemlösande och ha ett starkt driv tillsammans med ett kreativt tänkande. Du vill hela tiden arbeta för att vi tillsammans levererar så bra lösningar som möjligt, även i föränderliga tider vilket ställer höga krav på god anpassningsförmåga samt flexibilitet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Förtroendearbetstid enligt enskild överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Systemutvecklare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Kompletterande bedömningsmetod i form av tester kan förekomma som en del av processen.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 7/6 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A320.677/2026 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
