Lagerarbetare / Chafför - Täby - Heltid
2026-02-11
Är du en erfaren truckförare som även trivs bakom ratten? Vi söker nu en ansvarsfull och flexibel medarbetare som vill kombinera lagerarbete med chaufförskörning i en varierad och viktig roll.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
I denna roll arbetar du både med truckkörning på lager och med leveranser till kunder. Du blir en viktig del av det dagliga flödet och säkerställer att varor hanteras effektivt, säkert och levereras i tid.
Arbetet är varierande och passar dig som gillar att ta ansvar och arbeta både självständigt och i team.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning (lastning, lossning och plock)
Orderhantering och godsmottagning
Intern materialhantering
Leveranser till kunder i närområdet
Säkerställa att leveranser sker enligt plan och med god service
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort
Har B-körkort (krav)
Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med ett fysiskt arbete i ett högt tempo
Har god servicekänsla och representerar företaget på ett professionellt sätt
Har du tidigare erfarenhet av att kombinera lagerarbete och distribution är det meriterande.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats i Täby
Ett sammansvetsat team
Möjlighet till långsiktig anställning
Placering: Täby
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
