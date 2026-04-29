Lagerarbetare/Administratör
2026-04-29
Nu söker vi på Zip-Up i Göteborg en driven och noggrann lagerarbetare med administrativa kunskaper! Hos oss får du arbeta på ett expansivt företag med en spännande framtid till mötes.
Om rollen:
Tjänsten är en kombinerad roll där du arbetar både praktiskt på lagret och med administrativa uppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Godsmottagning och lagerhantering
Inventering
Hålla ordning på lagret
Kundkontakt via telefon och mejl samt på plats
Administrativa uppgifter
Zip-Up erbjuder:
Ett varierande arbete i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företaget
En roll som innefattar frihet under ansvar
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring
Ett välmående företag med låg personalomsättningPubliceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Krav för rollen:
God datorvana (Microsoft 365, Business Dynamics, Excel, osv)
B-körkort
God svenska och engelska i såväl tal som skrift, eftersom vi hjälper kunder med telefonsupport, och mycket av den tekniska dokumentationen är på engelska
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av lagerarbete
Liftkort, fallskydd, truckkort och/eller säkra lyft - inget krav utan vi utbildar gärna rätt person i detta utifall något saknas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är självgående och ansvarsfull med en god servicekänsla. Du är noggrann, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt. Vidare ser vi att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga.Övrig information
Tjänsten avser heltid, tillsvidare. Vi tillämpar provanställning.
Placering: Hildedalsgatan i Göteborg.
Urval sker löpande, och tillsättning kan ske innan utsatt datum, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Karlsson, Branch Manager, på 0708-580365.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV via annonsen!
Om arbetsgivaren - Zip-Up Svenska AB
Zip-Up har varit verksamma i branschen sedan 1978 och är idag ett marknadsledande företag inom liftar/maskiner som arbetar med märkena JLG och GSR gentemot våra kunder som i huvudsak är i hyresbranschen. Vi har filialer i Stockholm och Göteborg med 25 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.

För detta jobb krävs körkort.
Zip-Up Svenska AB
