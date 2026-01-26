Lagerarbetare
Ts Stockholm AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-01-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ts Stockholm AB i Järfälla
Vi söker nu en till medarbetare till vårt lager. Arbetet innefattar främst paketering av utgående gods. Detta kräver att man är noggrann samt klarar av hålla ett bra arbetstempo.
Arbetsplatsen är hos TS Stockholm AB i Järfälla kommun.
Arbetstid :
mån - fre 07:00 - 16:00
Viktiga kompetenser
• Kunskaper i det svenska språket då jobbet kräver att man kan jobba i vårt datasystem samt läsa packsedlar som båda är på svenska
• Datavana
• Noggrann
• Vara flexibel och kunna utföra olika arbetsuppgifter
Kompetenser som gör det enklare att komma in i / till jobbet
• Jobbat på lager
• B-körkort och tillgång till bil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobba@twostroke.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ts Stockholm AB
(org.nr 556601-6456) Jobbnummer
9703324