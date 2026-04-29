Lagerarbetare - Älvsjö - Heltid
2026-04-29
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som lagerarbetare hos en av våra kunder i Älvsjö.
Som lagerarbetare arbetar du både självständigt och i grupp med att samordna och föra in/ut produkter ur lagersystem. Arbetet innebär att packa varor utifrån en plocklista samt att arbeta nära med ut- och inleverans. Varje lagerarbetare arbetar utifrån sin egna plocklista, där plockningen sker utifrån en given tidsram. Det är ett varierande och spännande jobb där man har chansen att utvecklas utifrån sin vilja och kompetens.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara och arbeta med returer och mottag
Scanna in produkter i affärssystem
Samordna produkter utifrån en plocklist
Truckkörning
Fysiskt förekommande arbetsguppgifter
Om dig:
Du är en person som gillar utveckling, både för dig själv och andra samt ser potential och problemlösning i arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning! Eftersom du är vårt ansikte utåt hos våra kund är det utav oerhörd vikt att du är kvalitetsmedveten. Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Truckkort
Svenska i tal & skrift
Meriterande:
Erfarenhet av lagerarbete, specifikt returerhantering och mottag
Erfarenhet av arbete vid AutoStore
B-körkort
Arbetstider: Måndag-fredag
(8h/arbetspass, varierande tider mellan 06.00-18.00, vecka för vecka)
Start: Så fort som möjligt med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, 40h/vecka
Plats: Älvsjö
Lön: Enligt GFL
Vi tillsätter tjänsten så fort rätt kandidat kommit på plats, tveka inte på att skicka in din ansökan.Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
