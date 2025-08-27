Lageransvarig på 50% | Lernia | Halmstad
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2025-08-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du en energisk och noggrann person som älskar att hålla ordning och reda? Vår kund i Halmstad söker en lagerarbetare på 50% som är redo att bli en del av ett dynamiskt team där ingen dag är den andra lik. Ta chansen att forma din framtid med oss!Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Är du noggrann och organiserad? Vi söker en lagerarbetare som kan hjälpa till att hålla vår kunds lagerverksamhet effektiv. Du kommer att hantera varor, inklusive lastning och lossning, och stödja produktionspersonalen.
Din huvuduppgift är att säkerställa effektiv lagerhållning, optimera lagerytan och hålla koll på lagerflödet. Du spelar en nyckelroll i att produktionen fortsätter smidigt.
Tjänsten är deltid på förmiddagar, måndag till fredag, vilket passar dig med studier eller annat deltidsarbete. Vi söker någon som kan börja omgående, med möjlighet till förlängning.
Vi ser fram emot din ansökan för att bli en del av vårt team!
Om dig
För att trivas i rollen är det viktigt att du är problemlösnings orienterad och har förmågan att arbeta effektivt under tidspress. Då kommunikation är en central del av vår arbetsmiljö ser vi gärna att du är flytande i både svenska och engelska, både i tal och skrift, vilket kommer att underlätta samarbetet med dina kollegor och leverantörer.Kvalifikationer
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort A1-4 B1-2 för att hantera och navigera våra lagerutrymmen effektivt
• Annan sysselsättning på minst 50%
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kandidatansvarig Frida Ahlabo via e-post: frida.ahlabo@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9477528