Lageradministratör Avgående gods | Mariestad
2026-03-05
Som Warehouse Administrator Finished Goods får du en nyckelroll i ett växande logistikflöde där du hanterar både administration och praktiskt samarbete med flera intressenter. Rollen passar dig som vill utvecklas inom lager och SAP, även om du ännu är i början av din karriär. Här får du stöd, ansvar och chansen att växa i takt med uppdragets behov.
Start: Omgående
Slut: Augusti/ September med möjlighet till förläning
Omfattning: Heltid
Plats: Mariestad

Dina arbetsuppgifter
Som Warehouse Administrator Finished Goods får du en nyckelroll i ett större företag inom vitvarutillverkning, där du kombinerar logistik, administration och förbättringsarbete i en miljö med högt tempo, många kontaktytor och stor möjlighet att påverka. Du blir en central del av Jefferson Wells konsultverksamhet, där utveckling, kvalitet och kundfokus står i centrum.
Ditt uppdrag - där flöde, struktur och samarbete möts
I rollen ansvarar du för att säkerställa ett effektivt och korrekt flöde av inkommande och utgående produkter - både logistiskt och administrativt. Du arbetar i SAP, driver förbättringar i färdigvarulagrets processer och är en viktig länk mellan de intressenter som påverkar logistikflödet. Du planerar in- och utleveranser, dokumenterar såväl digitalt som i pappersform, skapar plocklistor och samlar in data som bidrar till utvecklingen av verksamhetens KPI:er. Du har även en betydande roll i att främja hälsa och säkerhet, delta i arbetsmiljö- och kvalitetsarbete samt följa gällande instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Här får du både mandat och möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av din egen arbetssituation och de processer du ansvarar för.
Vem du är - driv, struktur och lösningsfokus
Du har högskoleutbildning eller gymnasial utbildning inom ekonomi/administration och relevant erfarenhet. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, är van vid Microsoft Office och har erfarenhet av SAP.
Du förstår lagerprocesser, policies och procedurer och har ett genuint kund- och konsumentfokus.
Som person är du målmedveten, samarbetsorienterad och serviceinriktad. Du arbetar strukturerat, metodiskt och kvalitetsmedvetet, är analytisk och beslutsam - och du trivs med att växla fokus när situationen kräver det.
Att hitta lösningar och förbättringar faller sig naturligt för dig.
Om kunden och arbetsplatsen
Du blir en del av ett välkänt och större företag inom vitvarutillverkning som präglas av kvalitet, säkerhet och kontinuerlig utveckling. Här möts du av en arbetsplats där logistikflödet är centralt och där din roll skapar verklig påverkan i vardagen.
Ansökan och nästa steg
Uppdraget är på heltid med start snarast och pågår till augusti/september med möjlighet till förlängning. Du blir anställd av Jefferson Wells/Experis AB och arbetar som konsult på plats hos kunden.
...genom att registrera ditt CV - gärna i word-format, urval sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men har du frågor är du välkommen att ringa ansvarig konsultchef Carl-Henric Möller på 031-617235. I konsultvärlden går det ofta snabbt, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vad vi erbjuder
Som konsult hos Jefferson Wells får du tillgång till utvecklande uppdrag hos attraktiva verksamheter och varumärken, och du får en personlig konsultchef som stöttar dig i din karriär. Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup, där människor och verksamheter växer tillsammans. Så ansöker du
