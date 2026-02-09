Lageradministratör - Strängnäs

Gummigrossen i Örnsköldsvik AB / Lagerjobb / Strängnäs
2026-02-09


Gummigrossen är ett dotterbolag till Nordic Tyre Group och en ledande B2B-leverantör inom däck och fälgar. Vi erbjuder ett brett sortiment - från budget till premium - för personbilar, lastbilar, entreprenad- och jordbruksmaskiner.
Gummigrossen är en del av Nordic Tyre Group-koncernen, som under 2025 omsatte över fyra miljarder kronor och har omkring 500 anställda.

Dina arbetsuppgifter
Som lageradministratör kommer du bland annat att arbeta med:

Administrativt stöd till lagerchef

Säkerställande av att material och utrustning finns tillgängligt

Uppföljning av arbetsmiljö-, säkerhets- och brandskyddsfrågor

Hantering av kund- och leverantörsärenden kopplade till logistik

Reklamationer och avvikelser i orderflödet

Spårning av leveranser samt administrativ hantering av returer

Dokumentation och uppföljning av ärenden

Kvalifikationer
Vi ser att du har:

Gymnasieutbildning

God datorvana, särskilt i Microsoft Office

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lageradministration, logistik eller liknande administrativa roller.

Övrig information

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Kontorstider

Placering: Strängnäs

Rapportering: Lagerchef Strängnäs

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till ett välfungerande lagerflöde och ett positivt samarbetsklimat


Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länk. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka in ansökan snarast. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan!
Frågor besvaras av Susanne Wollard, Chef för Lager och Logistik, susanne.wollard@gummigrossen.se
Mer information om koncernen
Nordic Tyre Group är den största däckgrossisten i Norden och Baltikum. Vi finns på sex marknader; Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen arbetar ca 500 personer och vi har en omsättning på ca 4,3 Mdkr. Vi utnyttjar teknikens kraft för att koppla samman ledande återförsäljare och deras kunder med världens bästa däck. Vårt framgångskoncept bygger på god lagerhållning, snabba leveranser och innovativa affärssystem.
Läs mer om företaget på gummigrossen.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Arbetsgivare
Gummigrossen i Örnsköldsvik AB (org.nr 556606-9810), https://career.gummigrossen.se
Floragränd 3 (visa karta)
891 50  ÖRNSKÖLDSVIK

Arbetsplats
Gummigrossen

Kontakt
Susanne Wollard
susanne.wollard@gummigrossen.se
+46765477020

