Lageradministratör - Strängnäs
Gummigrossen i Örnsköldsvik AB / Lagerjobb / Strängnäs
2026-02-09
Gummigrossen är ett dotterbolag till Nordic Tyre Group och en ledande B2B-leverantör inom däck och fälgar. Vi erbjuder ett brett sortiment - från budget till premium - för personbilar, lastbilar, entreprenad- och jordbruksmaskiner.
Gummigrossen är en del av Nordic Tyre Group-koncernen, som under 2025 omsatte över fyra miljarder kronor och har omkring 500 anställda.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som lageradministratör kommer du bland annat att arbeta med:
Administrativt stöd till lagerchef
Säkerställande av att material och utrustning finns tillgängligt
Uppföljning av arbetsmiljö-, säkerhets- och brandskyddsfrågor
Hantering av kund- och leverantörsärenden kopplade till logistik
Reklamationer och avvikelser i orderflödet
Spårning av leveranser samt administrativ hantering av returer
Dokumentation och uppföljning av ärendenKvalifikationer
Vi ser att du har:
Gymnasieutbildning
God datorvana, särskilt i Microsoft Office
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lageradministration, logistik eller liknande administrativa roller.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Strängnäs
Rapportering: Lagerchef Strängnäs
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till ett välfungerande lagerflöde och ett positivt samarbetsklimat
Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länk. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka in ansökan snarast. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan!
Frågor besvaras av Susanne Wollard, Chef för Lager och Logistik, susanne.wollard@gummigrossen.se
Mer information om koncernen
Nordic Tyre Group är den största däckgrossisten i Norden och Baltikum. Vi finns på sex marknader; Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen arbetar ca 500 personer och vi har en omsättning på ca 4,3 Mdkr. Vi utnyttjar teknikens kraft för att koppla samman ledande återförsäljare och deras kunder med världens bästa däck. Vårt framgångskoncept bygger på god lagerhållning, snabba leveranser och innovativa affärssystem.
