Lager- och industriarbetare sökes!
2026-01-21
Vill du jobba inom lager eller industri? Vi söker drivna medarbetare till flera roller inom Värnamo området till längre uppdrag!
Våra kunder inom Värnamoområdet med omnejd behöver förstärkning på flertalet positioner inom produktion och lager. Vi tar gärna en första intervju med dig för att berätta mer om våra olika personalbehov, vilka kunder vi samarbetar med och på så sätt ta reda på vad som kan passa bäst för just dig!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av industri eller lager, antingen genom tidigare arbete eller utbildning
Du är praktiskt lagd, har en positiv inställning och är en god lagspelare
Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla igång flera olika uppgifter samtidigt
Körkort och tillgång till bil (meriterande om du har truckkort)
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
Du tycker också om att arbeta både självständigt och i grupp. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och inte är rädd för nya utmaningar.
OM TJÄNSTEN OCH DINA FÖRMÅNER SOM KONSULT
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas pågå under en längre tid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
Hos oss ska du må bra, trivas och känna dig som en del av gemenskapen. Vi erbjuder företagshälsovård och terminalglasögon för din hälsa och trygghet, samt friskvårdsbidrag för att du ska kunna hålla energin på topp. Som en extra uppskattning får du tipsbonus när du rekommenderar nya kollegor - och vi ordnar regelbundet konsultaktiviteter där vi ses, skrattar och bygger gemenskap.
Tillsammans skapar vi en arbetsplats där du både mår bra och utvecklas. Välkommen till oss!
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Denna tjänst är en annons med proaktivt syfte att attrahera rätt kandidater för rätt arbetsplats. Med det sagt arbetar vi med löpande urval men ha förståelse för att svar kan dröja.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34 VÄRNAMO
Eterni Sweden AB/Värnamo
William Maklin william.maklin@eterni.se
