Lager- & driftledare till Åhléns Gävle
Åhléns AB / Butikssäljarjobb / Gävle Visa alla butikssäljarjobb i Gävle
2025-08-21
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhléns AB i Gävle
, Falun
, Bollnäs
, Uppsala
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Om din roll
Vårt mål på Åhléns är att vara en upplevelsedriven destination som gör skillnad för kunden. Som lager- & driftledare på Åhléns är du ansvarig för att operativt arbeta med olika förekommande arbetsuppgifter inom varuhusets lager, logistik och varuflöde. Du arbetar proaktivt med att säkerställa en god arbetsmiljö inom ansvarsområdet och tillhörande processer i varuhuset.
Exempel på arbetsuppgifter:
Att proaktivt optimera och arbeta med att säkerställa ett säljdrivet varuflöde i varuhuset från lager till varuhusets samtliga affärsområden.
Att förmedla kunskap om ansvarsområdets rutiner och processer samt aktivt arbeta för att dessa efterlevs i det dagliga arbetet.
Att leda och vara drivande tillsammans med varuhuschef i löpande inventeringar och bokslutsinventering.
Att vara kontaktperson för varuhuset mot interna och externa partners rörande logistiska delar.
Du blir en del av ett passionerat team och jobbar nära övriga roller i varuhuset, vilket till exempel kan vara Visual Merchandiser, Varuplockare, Avdelningschef eller Säljledare samt Varuhuschef.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Några års arbetslivserfarenhet av lager och logistik gärna inom detaljhandeln
Du gillar att skapa rutiner och strukturer
Erfarenhet av att inventera
Det är meriterande om du har truckkort med A-behörighet
För att lyckas i rollen och trivas på Åhléns ser vi att du är strukturerad och lösningsorienterad då din vardag kan bestå av oväntade utmaningar. Du skapar förtroende genom din affärsmässighet och kommunikativa förmåga. Vidare har du en förmåga att leda andra människor genom att inspirera till samarbete och framgång vilket är avgörande för att vi ska nå våra gemensamma mål.
Åhléns är en organisation i högt tempo, där mycket händer. Med dig i laget blir vi ännu ännu bättre!
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 25 h/v. Du arbetar enligt schema som sträcker sig över vardagar, kvällar och helger. Arbetstiderna kan variera mellan kl 07:00-17:00, du kommer mestadels att arbeta dagtid men vid behov kan även kvällar förekomma. Vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Lager- & driftledare på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://www.ahlens.se Kontakt
maria.wallen.wimo@ahlens.se maria.wallen.wimo@ahlens.se Jobbnummer
9469912