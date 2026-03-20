Lager & orderansvarig + leverans
2026-03-20
Vi söker en person som kan hantera vårt lager och leverera order.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och organisera varor i lager
Orderplock och packning
Leverera beställningar till kunder
Enklare administration i systemKvalifikationer
Erfarenhet av lager/orderplock
Ansvarstagande och noggrann
Meriterande:
B körkort
Erfarenhet av e-handel/logistik
Om jobbet:
Plats: Stockholm
Heltid / deltid (enligt överenskommelse)
Start: Omgående
Skicka ansökan med kort info om dig själv.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Email
E-post: Order@nordicparts.se Arbetsgivare Vårberg Mobil och Data AB
(org.nr 559459-4060) Arbetsplats
Vårberg Mobil & Data AB Jobbnummer
