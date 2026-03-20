Lager & orderansvarig + leverans

Vårberg Mobil och Data AB / Lagerjobb / Stockholm
Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vårberg Mobil och Data AB i Stockholm

Vi söker en person som kan hantera vårt lager och leverera order.

Publiceringsdatum
2026-03-20

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och organisera varor i lager
Orderplock och packning
Leverera beställningar till kunder
Enklare administration i system

Kvalifikationer
Erfarenhet av lager/orderplock
Ansvarstagande och noggrann

Meriterande:

B körkort
Erfarenhet av e-handel/logistik

Om jobbet:

Plats: Stockholm
Heltid / deltid (enligt överenskommelse)
Start: Omgående

Skicka ansökan med kort info om dig själv.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Email
E-post: Order@nordicparts.se

Arbetsgivare
Vårberg Mobil och Data AB (org.nr 559459-4060)

Arbetsplats
Vårberg Mobil & Data AB

Jobbnummer
9808817

Prenumerera på jobb från Vårberg Mobil och Data AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vårberg Mobil och Data AB: