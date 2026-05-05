Lager & Godsmottagning

2026-05-05
Är du en lagermedarbetare som trivs med ordning, ansvar och tempo?
Vi på Puls Bemanning söker nu en engagerad person till ett lagerjobb i Gnosjö. Här får du en trygg anställning, varierade arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas i ett väletablerat företag. Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande och utgående gods samt registrering i affärssystem ERP/WMS.
Lossning, kontroll och registrering av leveranser.
Orderplock och packning enligt plocklistor.
Truckkörning och intern logistik.
Lagerhållning och inventeringsarbete.
Arbetet kan innebära skiftgång, vilket gör att truckkort och B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete, orderplock eller truckkörning. Du är noggrann, strukturerad och gillar att arbeta i ett högt tempo. Att samarbeta med kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö är något du värdesätter.
Det är meriterande om du har arbetat som orderplockare eller med logistik tidigare.
Vi erbjuder:
Hos Puls Bemanning får du en trygg anställning med kollektivavtal, nära kontakt med dina konsultchefer och möjlighet att utvecklas hos ett stabilt och uppskattat företag i regionen.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: Gnosjö
Omfattning: Heltid Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information eller frågor om tjänsten, vänligen kontakta Tomas Karlsson på
0370-30 78 63 eller tomas@pulsbemanning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343)
331 32 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Puls Bemanning & Rekrytering Kontakt
Säljande Konsultchef
Olivia Hildingsson olivia@pulsbemanning.se +46706876100 Jobbnummer
9892436