Lackerare till Werksta Danderyd

Vill du arbeta i en modern bilverkstad med fokus på kvalitet och utveckling? Werksta Danderyd söker nu en lackerare som vill vara med och lyfta vår verksamhet till nästa nivå. Hos oss får du arbeta tillsammans med erfarna kollegor i en arbetsmiljö som genomsyras av samarbete, respekt och yrkesstolthet. Werksta värdesätter mångfald och välkomnar sökande oavsett bakgrund - tillsammans skapar vi framtidens bilverkstad!
Din profil - Lackerare med precision, kvalitet och engagemang Du har erfarenhet eller utbildning inom billackering, industriell lackering eller liknande hantverksyrke.
Du har god förståelse för lackprocessen från underarbete till färdigt resultat, gärna med erfarenhet av både grundnings-, färg- och klarlack.
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med att leverera ett arbete med hög finish.
B-körkort är ett krav.
Du arbetar både självständigt och ser styrkan i ett bra lagarbete.
Erfarenhet av digital dokumentation och färgsystem är meriterande.
Du kommunicerar väl på svenska, ytterligare språk är ett plus.
Du arbetar flexibelt och lösningsorienterat, även när tempot stundvis är högt.
Arbetsuppgifter - Billackering, förarbete och kvalitetskontroll Utföra lackering av personbilar enligt tillverkares och företagets riktlinjer.
Genomföra förarbete såsom slipning, spackling och maskering för att säkerställa bästa möjliga resultat.
Blanda och nyansera färg utifrån kulörkoder och digitala färgsystem.
Arbeta med både mindre skadejobb och helhetslackeringar av större omfattning.
Kontrollera kvalitet och utförande samt dokumentera arbetsprocessen i våra digitala system.
Bidra aktivt till förbättringsarbete och utveckling av arbetsmetoder för lackering och miljöhänsyn.
Arbeta i nära dialog med övriga team såsom plåt, skadebesiktning och planering för ett smidigt arbetsflöde.
Medverka till en trygg, jämställd och inkluderande arbetsmiljö.
Utvecklingsmöjligheter och förmåner
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig lön och ett generöst friskvårdsbidrag. Som lackerare hos oss får du regelbunden utbildning och handledning för att vidareutveckla din kompetens och hållas uppdaterad kring den senaste tekniken och miljövänliga metoder. Vi jobbar med moderna verktyg i en verkstad där respekt, samarbete och arbetsglädje står i fokus. Ditt bidrag är avgörande för hela verkstadens kvalitet och kundnöjdhet.
Läs gärna mer om våra förmåner och arbetskultur på vår karriärsida.
Om Werksta Danderyd - Kvalitetsfokuserad bilverkstad med expertis inom billackering Werksta Danderyd är en del av Sveriges ledande skadeverkstadskedja med starkt fokus på kvalitet, innovation och kundservice. Vi arbetar med alla större bilmärken och tar oss an både mindre och mer omfattande skadeärenden. Hos oss får du ett arbete där du är en viktig del av teamet, där vi investerar i både teknik och människors utveckling. Vi utmanar oss själva och varandra för att hela tiden bli lite bättre - för våra kunder och varandra. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Ann Östmar 08-506 141 15
9519530