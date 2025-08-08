Lackerare till kund i Alvesta
Eterni Sweden AB / Lackerarjobb / Ljungby Visa alla lackerarjobb i Ljungby
2025-08-08
Lackerare till kund i AlvestaPubliceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Arbetet som lackerare innebär en förmåga att se en helhetsbild av produkterna du kommer att jobba med. Många moment ska göras innan slutprodukten är lackerad i absolut toppskick. Då kvalitét är ett nyckelord kommer det vara en återkommande punkt med ett bra helhetsarbete från start till mål där man kvalitetssäkrat allt som lämnar lackeringen. I arbetet som lackerare är det allt från demontering, spackling, slipning, lackning och även montering till åter färdig produkt. Produkt kan vara allt från den lilla delen till färdigt fordon.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av lackering och gärna våtlack, någon form av verkstadsteknisk utbildning eller motsvarade erfarenhet för att lyckas i denna tjänst. Du ska ha ett brinnande intresse för tillverkning och produktion och som gärna trivs i en mångsidig arbetsmiljö och har känsla för handarbetet bakom lackering.
Har viljan att utvecklas och bli bättre
Är ansvarsfull, strukturerad och noggrann
Har en hög servicenivå
Är självständig i din roll då du kommer ha kontakt med flera olika personer i företaget dagligen, vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse och viljan att göra ett bra jobb
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som lackerare är ett konsultuppdrag på heltid.Arbetet är förlagt dagtid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos våra kund men ambitionen är fast anställning hos kund efter viss tid.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Ljungby Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9450840