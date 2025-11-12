Laboratorietekniker
2025-11-12
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Vimmerby Energi och Miljö AB levererar bekvämt och tryggt förnybar el- och värmeenergi till lokala kunder. Vi tar hand om avloppet och avfallet och levererar vårt viktigaste livsmedel - rent vatten. Med produkter som är skonsamma mot miljön och stor tillgänglighet är vårt mål att Vimmerby Energi och Miljö AB ska vara det självklara valet för kunden. Vi bedriver verksamheten framförallt i Vimmerby kommun. Vimmerby Energi och Miljö AB ägs ytterst av Vimmerby kommun, dvs. kommuninvånarna. Läs mer på vår hemsida: https://www.vemab.se/

Arbetsuppgifter
Tjänsten som laboratorietekniker är placerad på vårt kemiska laboratorium lokaliserat vid Vimmerby reningsverk.
Arbetsuppgifterna består av kemiska analyser av avloppsvatten, dricksvatten, recipientvatten och slam. Provtagning av avlopp, dricksvatten och recipientvatten i hela kommunen ingår och körkort är därför ett krav.
Andra uppgifter som ingår i tjänsten är kalibrering och kontroll av utrustning, planering av provtagningar efter kontrollprogram och sammanställning av analysresultat med rapportering till kund.
Delaktighet i löpande kvalitetsarbete ingår då laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS EN ISO/IEC 17025.
Det kan även komma att ingå arbetsuppgifter inom angränsande delar av verksamheten, som t.ex. VA- eller Värmeverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Erfarenhet från liknande verksamhet och ackrediterat laboratorium är meriterande.
Vi ser gärna att du brinner för ditt jobb, tycker om att ta ansvar för din uppgift och organisera ditt eget arbete och gillar att jobba noggrant och kvalitetsmedvetet.
B-körkort samt goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift, är ett krav.
ÖVRIGT
I tjänsten ingår även vaccination såsom stelkramp, Tinwrix samt TBE. Som del av rekryteringsprocessen kommer säkerhetsintervju att genomföras för slutkandidat. Även bakgrundskontroll och krigsplacering kan vara aktuell beroende på befattning som rekryteringen avser. Mer information ges vid eventuell intervju. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
HR
Ulrika Ihd ulrika.ihd@vemab.se 010-356 93 46 Jobbnummer
