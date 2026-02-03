Laboratorieassistent, semestervikariat sommaren 2026
2026-02-03
OM OSS
The Absolut Company (TAC) har det globala ansvaret för produktion, förpackningsutveckling, innovation och strategisk marknadsföring av ett omfattande sortiment av premiumvarumärken inom spritkategorin. Dessa inkluderar det ikoniska Absolut Vodka, Malibu - det ledande smaksatta romvarumärket - och Kahlúa, världens främsta kaffelikör. The Absolut Company har sitt huvudkontor i Stockholm och är en del av Pernod Ricard, en global ledare inom sprit- och vinindustrin.
Vi strävar efter att omdefiniera den globala spritmarknaden och den värld vi lever i genom att inspirera människor med olika bakgrunder att mötas och blanda idéer och drinkar, med respekt och ansvar. Vi har också ett långsiktigt åtagande till hållbarhet - att göra det rätta för konsumenter, samhället, miljön och våra medarbetare.
Vi letar alltid efter begåvade individer som vill bli en del av vårt företag och hjälpa oss att bli ännu bättre. Vi anser att arbete ska vara mer än en lön, så oavsett om du precis har börjat din karriär eller vill ta den till nästa nivå, erbjuder vi en dynamisk och stödjande arbetsmiljö som hjälper dig att växa. Bli en del av oss och låt oss höja glaset för en givande karriär och en ljus framtid på The Absolut Company!
OM ROLLEN
Vi söker en semestervikarie till Laboratoriet för Quality Control på The Absolut Company i Åhus. Vi erbjuder semestervikariat på heltid, tvåskift måndag-fredag, från början av juni till och med augusti. Du behöver vara tillgänglig 8-10 sammanhängande veckor. QC-laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025 och du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för att löpande stödja produktionen genom att utföra kemiska och sensoriska analyser av ingredienser och produkter. I teamet arbetar vi tillsammans för att leverera noggranna och högkvalitativa analysresultat i rätt tid.
Dina främsta arbetsuppgifter;
Utföra kemiska och sensoriska analyser, genomföra tester samt utvärdera och rapportera resultat i laboratoriedatasystemet.
Underhåll och kontroll av analysinstrument samt utvärdering och rapportering av kontrollresultat.
Genomföra produktrevision av färdiga produkter i sin helhet samt ingående delar.
Samverkan med övriga avdelningar involverade i kvalitetssäkring, produktutveckling och produktion. För oss är kvaliteten en viktig del och därför är det viktigt med ett kvalitetstänk i allt du gör.
OM DIG
Vi söker dig som har:
Treårig naturvetenskaplig/teknisk gymnasieutbildning och är under utbildning på högskola inom områden såsom kemi, kemiteknik, livsmedel, läkemedel eller har motsvarande arbetslivserfarenhet inom laboratorieverksamhet.
Erfarenhet av analysinstrument och utrustning inom laboratoriemiljö är meriterande.
God datorvana är en förutsättning för tjänsten likaså att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och i skrift.
Som person är du noggrann, ansvarsfull, analytisk och bra på att skapa struktur och arbeta systematiskt. Då många arbetsmoment innebär självständigt arbete är det viktigt att du är självgående i din roll och att du kan ta egna initiativ. Arbetsuppgifterna kräver också att du har god samarbetsförmåga, har lätt för att ta till dig och dela med dig av information, instruktioner och sakkunskap. Du behöver vara flexibel, beredd att hantera nya förutsättningar och omständigheter i ditt dagliga arbete.
ANSÖKAN
Är den här rollen intressant för dig? Tveka inte att skicka din ansökan till oss. Vi ser fram emot att höra från dig!
För mer information om rollen, kontakta gärna Maria Fröjd, Manager Quality Control Laboratory eller för frågor om processen, kontakta gärna Camilla Eriksson, HR Business & Talent Acquisition Partner. Vi går löpande igenom inkomna ansökningar, skicka därför din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-02-22.
https://theabsolutgroup.com/
Köpmannagatan 29
296 22 ÅHUS
HR Business & Talent Acquisition Partner
Camilla Eriksson camilla.eriksson@pernod-ricard.com
