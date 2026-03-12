Laboratieingenjör/Sjukhuskemist
2026-03-12
Klinisk kemi och farmakologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) ingår i verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi bedriver högspecialiserad diagnostik dygnet runt och erbjuder kvalificerad vägledning inom kemi och farmakologi. Verksamheten hanterar cirka 6 500 provrör per vardag. Våra analyser är snabba, kvalitetssäkrade och utformade för att stödja hälso- och sjukvårdens processer samt främja forskning och utveckling.
Vi tillhandahåller även stöd till patientnära verksamhet inom såväl sluten som öppen vård, liksom provtagning under kontorstid på Akademiska sjukhuset och vid laboratoriet på Lasarettet i Enköping. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare, och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats präglad av professionalism, engagemang och gott ledarskap.
Ditt uppdrag
Inom klinisk kemi och farmakologi kommer du att ha en inriktning mot ett av våra laboratorier för specialanalyser och kommer i huvudsak att arbeta med molekylärbiologi, specialkoagulation och till viss del flödescytometri samt cellodling. Du kan också komma att involveras inom vår dygnet runt-verksamhet. Ditt huvudansvar är att ur ett tekniskt perspektiv stötta verksamheten så att den fungerar så robust och effektivt som möjligt. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter att bestå av följande:
• support och problemlösning för instrument
• konfigurera, testa och felsöka IT-system där många mjukvaror är involverade
• delta i förbättrings- och utvecklingsarbeten/projekt
• utveckla/förbättra, utvärdera och implementera analysmetoder
• parametersättning av laboratorieinformationssystem inklusive vidareutveckling av labdatasystemet FlexLab Kemi
• uppföljning av kvalitetssäkringssystem
• upphandling och validering av instrument
• delta vid upplärning och utbildning av medarbetare och studenter

Publiceringsdatum
2026-03-12

Kvalifikationer
För denna tjänst som laboratorieingenjör söker vi dig som har
• Ingenjörsexamen eller examen som analytisk kemist. Även annan examen på högskolenivå med motsvarande förvärvad kompetens kan vara meriterande
• mycket god datorvana, gärna från att ha arbetat med mjukvaror för laboratoriemedicin och laboratorieinformationssystem
• kunskaper om molekylärbiologi, specialkoagulation, flödescytometri samt cellodling.
• erfarenhet av att arbeta i en ackrediterad eller på annat sätt reglerad verksamhet
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från dygnet runt-verksamhet från ackrediterat sjukhuslaboratorium. Vidare är det meriterande med kunskaper om molekylärbiologi, koagulation och cellbiologi samt erfarenhet av upphandlingar.
Vi söker dig som trivs med ett högt tempo och som kan arbeta mot långsiktiga mål och samtidigt ha en beredskap för att lösa akuta problem. För att kunna göra det ser vi att du behöver ha en positiv grundinställning, eget driv och flexibelt förhållningssätt till förändringar. Att ta egna initiativ och vara nytänkande är en naturlig del av din personlighet, likaväl som god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga och mod att fatta egna beslut. Vidare kräver arbetet att du är kvalitetsmedveten, strukturerad och förstår värdet av att arbeta med dokumentation enligt uppsatta rutiner.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan om du känner att detta är ett arbete för dig!
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning 100%, på Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet utförs i regel under kontorstid. Anställningsintervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att utföras löpande under ansökningstiden. Provanställning kan tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Birgitta Andersson, 018-617 27 73
Medicinskt ansvarig läkare Torbjörn Åkerfeldt, 018-611 42 72
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
