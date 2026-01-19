Laborant sökes till Asbest-Ident i Malmö
Asbest-Ident Sverige AB / Laborantjobb / Malmö Visa alla laborantjobb i Malmö
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asbest-Ident Sverige AB i Malmö
Asbest-Ident utför analyser av asbestförekomst i byggnadsmaterial och våra kunder återfinns i huvudsak inom sanerings-, bygg- och fastighetsbranschen. Företaget är i ett expansivt skede och vi söker nu ytterligare en medarbetare för att stärka upp vårt team.
I ditt arbete kommer du främst att administrera och analysera prover via okulär mikroskopisk bedömning. Utöver detta ingår att ta emot kunder, administrativa uppgifter som fakturering, inköp etc utöver enklare diversearbete.
En viktig del av arbetet är att samverka med kontorsansvarig laborant, övriga laboratoriekollegor samt sälj-/kundansvarig, likaså att bidra i utvecklingen av våra tjänster och det löpande förbättringsarbetet på företaget.
I tjänsten kan det även förekomma kortare arbetsresor till våra labb i Örebro respektive Umeå.
För att trivas ihop
Vi söker dig, en ansvarsfull lagspelare som tror dig trivas med en bra mix av praktiskt laboratoriearbete, administrativa uppgifter och kundinriktat arbetsinnehåll.
Vi ser gärna att du är noggrann med god blick för detaljer i analysarbetet, är pålitlig, serviceinriktad, framstegsfokuserad och flexibel, att du uttrycker dig väl i tal och skrift (svenska) samt har goda datakunskaper.
Vi tror även att du gillar att arbeta självständigt samtidigt som du är social, trivs i grupp och gärna möter kollegor och kunder i en kreativ och samarbetsinriktad anda.
Erfarenhet från främst laboratoriemiljö och mikroskopi (optisk, SEM-EDS), men även byggbranschen är starkt meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Hos oss möter du en förhållandevis lugn arbetsplats med ett positivt arbetsklimat. Företaget har korta beslutsvägar där du ges stor frihet att planera arbetet i samarbete med kollegor inom verksamhetens ramar.
Vi erbjuder dig ett varierat arbetsinnehåll och utvecklingsmöjligheter i ett företag med teamkänsla, ambitioner och framåtanda. Publiceringsdatum2026-01-19Övrig information
Tjänsten är tillsvidare på 100% där vi kan komma att tillämpa 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Din anställning inleds med en internutbildning delvis förlagd i Umeå under ledning av Eva, laboratorieansvarig för Asbest-Ident. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen att skicka din ansökan (märkt "Ansökan laborant Malmö") eller kontakta oss med frågor om tjänsten.Om företaget
Asbest-Ident Sverige AB har funnits sedan 2013 och har sitt huvudkontor och labb i Umeå där vi servar kunder i Norrland men även övriga Sverige. Under de senaste fyra åren har stora satsningar gjorts för att utveckla tjänsteutbudet samt bredda upptagningsområdet bland annat med etableringar av nya labbkontor i Örebro och Malmö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: kontakt@asbest-ident.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Laborant Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asbest-Ident Sverige AB
(org.nr 556933-7834), https://asbest-ident.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Asbest-Ident Malmö Jobbnummer
9692412