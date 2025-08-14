Labbtekniker på deltid till Olink
2025-08-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Ta chansen att skaffa dig ett meriterande extrajobb hos ett innovativt och snabbt växande Life Science-företag som arbetar för att öka förståelsen för mänskliga sjukdomar. Det här är rollen för dig med en stadig hand vid pipetteringen och som trivs med att jobba tillsammans med dina kollegor. Hos Olink får du chansen att kliva in i en högteknologisk labbmiljö där du hjälper till att producera kundanpassade produkter som bidrar till forskning världen över. Det är en möjlighet att skaffa värdefull erfarenhet och samtidigt bidra till arbete som gör verklig skillnad inom Life Science. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Olink har vuxit explosionsartat de senaste åren, och företagets produkter används av forskningsinstitut och läkemedelsbolag över hela världen. Med kontor och service-lab i Uppsala och Boston, samt säljare på plats i Europa, Asien och Nordamerika, har Olink etablerat sig som en global aktör inom Life Science. Tekniken används för att förstå sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar.
I rollen som labbtekniker arbetar du med att ta fram kundanpassade produkter från Olinks omfattande antikroppsbibliotek på cirka 400 antikroppar. Arbetsdagen börjar ofta med att en order registreras i systemet, och därefter följer du en tydlig tillverkningsjournal som steg för steg guidar dig genom processen. Tillsammans med en kollega plockar ni fram de antikroppar som kunden valt, kombinerar dem i en pool och fördelar noggrant små volymer på endast 10 mikroliter i märkta rör. Arbetet sker alltid i par för att säkerställa högsta kvalitet, och varje moment dubbelkontrolleras innan produkten skickas vidare till kvalitetskontroll (QC). Innan du arbetar självständigt får du en introduktion och en utsedd handledare som stöttar dig i arbetet. Du behöver även genomföra ett pipetteringstest för att säkerställa rätt teknik och precision.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Olink. Uppdraget är på deltid och för att vara aktuell för rollen ska du kunna arbeta 1-2 dagar i veckan. Arbetsmängden kan variera, vissa veckor är det en produktionsdag, andra veckor två. Planeringen görs gemensamt i slutet av veckan innan för att skapa god framförhållning.
Du erbjuds
• Möjligheten att arbeta med banbrytande teknik inom Life Science
• Flexibelt deltidsarbete med varierande arbetsbelastning
• Möjligheten att arbeta på en arbetsplats som våra nuvarande konsulter beskriver som fantastisk
Dina arbetsuppgifter
• Ta emot kundorder och följa en fast tillverkningsjournal
• Plocka ut valda antikroppar från biblioteket och kombinera dem i en pool
• Fördela poolen i mindre volymer (ca 10 mikroliter) med handpipettering
• Märka rör och skicka vidare till kvalitetskontroll (QC)
• Dokumentera alla arbetsmoment och dubbelkontrollera arbetet tillsammans med kollega
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en laborativt inriktad utbildning på universitetsnivå och har minst 1,5 år kvar av dina studier.
• Har erfarenhet av laboratoriearbete och pipettering av små volymer, t.ex. från studier eller tidigare arbete
• Har god datorvana
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande om du även har:
• Arbetat i liknande produktionsmiljö tidigare
Du är en noggrann och strukturerad person som uppskattar att arbeta metodiskt och med hög kvalitet i varje steg. Med ett öppet och prestigelöst sätt bidrar du till ett gott samarbete, där fokus alltid ligger på att tillsammans nå mål. Vidare är du inte rädd för att driva ditt arbete framåt och ta kontakt med andra när det behövs för att komma vidare.
Praktisk info
• Start: September
• Omfattning: Deltid, ca 1-2 dagar/veckan
• Placering: Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Olink presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
