Kyrkoherde Arjeplog-Arvidsjaurs pastorat

Vill du leda och utveckla kyrkans liv i hjärtat av Lappland? Arjeplog-Arvidsjaurs pastorat söker en kyrkoherde som tar helhetsansvar för verksamhet och medarbetare, och som vill forma pastoratets framtida riktning i nära samverkan.
OM PASTORATET
Arjeplog-Arvidsjaurs pastorat består av två församlingar och omfattar cirka 8 700 invånare, varav omkring 63 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Pastoratet ligger i en glesbygd präglad av långa avstånd, stark samisk tradition, nybyggaranda och ett rikt natur- och friluftsliv. Här finns fjäll, skogar, sjöar och ett levande samhälle där relationer, tillit och samverkan är centrala.
Pastoratet har nio kyrkor och kapell, varav flera ligger i fjällmiljö. Gudstjänstlivet är omfattande och varierat och firas i kyrkor, kapell, bystugor, hem och på vårdinrättningar. Under sommaren intensifieras verksamheten med gudstjänster och andakter i byar och fjällkapell. Musik och körverksamhet har en viktig plats i pastoratets liv.
Kyrkan är en självklar och uppskattad aktör i bygden och samverkar med samhälle, föreningsliv och andra organisationer. I Arvidsjaur finns även Norrlands dragonregemente, K4, som präglar orten och dess utveckling.
UPPDRAGET
Som kyrkoherde har du det övergripande ansvaret för pastoratets liv, ledning och utveckling. Du leder verksamheten i nära samspel med medarbetare, förtroendevalda och ideella krafter, och är både herde för församlingarna och chef för pastoratets anställda.
Du leder genom dialog, tydlighet och ansvarstagande, och bidrar till ett hållbart arbetsklimat präglat av struktur, delaktighet och tillit. Tillsammans med kyrkoråd och ledningsgrupp arbetar du strategiskt och långsiktigt med organisation, arbetsformer och verksamhetsutveckling.
ANSVAR OCH HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
- Leda och samordna pastoratets verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans uppdrag
- Utöva arbetsgivaransvar och vara chef för pastoratets medarbetare
- Tillsammans med förtroendevalda utveckla pastoratets organisation och arbetsformer
- Värna och utveckla gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission
- Företräda pastoratet i samverkan med samhälle, organisationer och andra aktörer
- Skapa struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetare och ideella
Kyrkoherden ingår i pastoratets ledningsgrupp tillsammans med verksamhetssamordnare, kanslipersonal samt kyrkogårds- och fastighetschef.
Formella krav
- Prästvigd och behörig att anställas som kyrkoherde i Svenska kyrkan
- Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsledning eller chefsuppdrag
- Körkort (B)
Meriterande
- Erfarenhet av förändrings- eller utvecklingsarbete
- Vana att arbeta i organisationer med ideella krafter och demokratiska beslutsprocesser
- Erfarenhet av samverkan med andra samhällsaktörer
PERSONLIGA KOMPETENSER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare som behåller lugn och omdöme även i komplexa och pressade situationer. Du har god samarbetsförmåga, bygger förtroendefulla relationer och kommunicerar lyhört med medarbetare, förtroendevalda och frivilliga.
Du är strukturerad, har god organisatorisk och administrativ förmåga och arbetar långsiktigt och hållbart. Du är trygg i rollen som predikant och liturg, trivs i mötet med människor i alla åldrar och har ett diakonalt förhållningssätt. Du är bekväm med pastoratets kulturella, geografiska och sociala förutsättningar, inklusive samisk tradition och glesbygdsstruktur.
Vi värdesätter ett tillitsbaserat ledarskap där närvaro, lyssnande och tydlighet kombineras med handlingskraft. Du har också förmåga att möta barn och unga på ett levande och engagerande sätt och bidra till att kyrkan är en varm och öppen mötesplats i bygden.
ÖVRIGT
Pastorsexpeditionen ligger i Arvidsjaur, men kyrkoherdens arbetsställe kan anpassas efter överenskommelse. Poolbilar finns för resor i tjänsten.
Ansökan med CV, kort personligt brev samt prästbrev senast 31 mars 2026.
