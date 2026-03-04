Kyrkogårdsvaktmästare Ungdom 60 %
Bokenäsets församling / Fastighetsskötarjobb / Uddevalla Visa alla fastighetsskötarjobb i Uddevalla
2026-03-04
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bokenäsets församling i Uddevalla
Bokenäsets församling söker två vaktmästare 60 % som kommer att tjänstgöra på våra kyrkogårdar 8 veckor var under sommaren. Tjänsterna innefattar utomhusarbete som t ex vattning och ogräsrensning. Arbetsdagarna är dagtid tisdag, onsdag och torsdag.
Den sökande ska ha eget transportmedel (moped, epa, mopedbil) för transport mellan arbetsplatser.
Vi har dessa tjänster med enklare arbetsuppgifter och mindre arbetstid för att kunna utveckla sommararbetare till framtida arbeten inom Svenska kyrkan. Dock ser vi att man måste vara minst 15 år för att kunna ha AM-körkort och tillgång till eget transportmedel.
Tillsättning av tjänsterna sker löpande, så sök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
e-post
E-post: jonna.johansson@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ungdom". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bokenäsets församling
(org.nr 252004-1779)
Skredsviks Kyrka 102 (visa karta
)
451 95 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administratör
Jonna Johansson jonna.johansson@svenskakyrkan.se 0701936456 Jobbnummer
9776619