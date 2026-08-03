Kyltekniker / VVS-montör
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2026-08-03
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Kyltekniker / VVS-tekniker sökes – Värmepoolen AB
Vi växer och söker nu tre nya medarbetare!
Värmepoolen AB söker en självgående och serviceinriktad kyltekniker/VVS-tekniker.
Vi arbetar i hela Stockholms län med omnejd och är specialiserade på värmepumpar, främst luft/luft-värmepumpar. Vi arbetar primärt mot villaägare men även med andra typer av värmepumpar och vattenburna värmesystem.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av värmepumpar.
Har erfarenhet av luft/luft-värmepumpar eller kunskap inom vattenburen värme.
Har kylcertifikat eller relevant erfarenhet/kunskap inom vattenburen värme.
Har B-körkort (manuell eller automat) – krav.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Är självgående, noggrann och har ett professionellt kundbemötande.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Kylcertifikat kategori 1 och/eller kategori 2.
VVS-erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid rätt inställning, yrkesstolthet och praktisk erfarenhet.
Vi erbjuder:
Heltid (100 %).
Tillträde omgående.
Provanställning 6 månader.
Lön 30 000–35 000 kr/månad brutto, beroende på erfarenhet.
Egen servicebil.
Arbetstelefon.
Möjlighet till OB-ersättning.
Arbetstid måndag–fredag 08.00–17.00.
Semester enligt gällande regler.
Om Värmepoolen AB
Vi utgår från Järfälla/Kallhäll och har ett mycket gott rykte i branschen med 4,9 i betyg på Reco baserat på över 250 kundrecensioner.
Hos oss får du frihet under ansvar och blir en del av ett mindre team där kvalitet och nöjda kunder står i fokus.
Urval sker löpande – vi söker tre personer.
Skicka din ansökan till:kontakt@varmepoolenab.seKontaktuppgifter för detta jobb
Oliver Gullberg
070-498 32 55oliver@varmepoolenab.se
Instagram / Facebook @varmepoolen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Kontakt@varmepoolenab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmepoolen AB
(org.nr 559482-0945) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oliver Gullberg oliver@varmepoolenab.se 070-498 32 55 Jobbnummer
10020415