Kylltekniker till Trollhättan
Coor Service Management AB / VVS-jobb / Trollhättan Visa alla vvs-jobb i Trollhättan
2026-03-25
Vill du arbeta som kyltekniker i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad?Hos oss på Coor får du ett varierande och utvecklande arbete där du arbetar nära verksamheten, löser problem tillsammans med kollegor och bidrar till en trygg och driftsäker fastighetsmiljö. Här blir du en del av ett engagerat team som värdesätter kvalitet, samarbete och ett genuint servicefokus.
Om oss
Coor ansvarar för den dagliga fastighetsdriften hos en av Sveriges ledande aktörer inom avancerad industri och teknik. Uppdraget omfattar en omfattande och högteknologisk miljö där driftsäkerhet är avgörande och där våra tjänster är en viktig del av att verksamheten rullar dygnet runt.
Som kyltekniker arbetar du med allt från förebyggande och avhjälpande underhåll till optimering av tekniska system och förbättringsarbete. Du får arbeta i moderna anläggningar tillsammans med kunniga kollegor där du ges goda möjligheter att utvecklas både tekniskt och i rollen över tid.
Vad kommer du att arbeta med?
Som kyltekniker hanterar du olika typer av kylmaskiner, både mindre och större, samt får möjlighet att arbeta med många skiftande arbetsuppgifter. Tillsammans med dina kollegor har du en viktig roll för att säkerställa både den dagliga och framtida driften.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
- Tillsyn, skötsel, reparation och periodisk läcksökning av kylaggregat.
- Planerat underhåll såsom felsökning, filterbyte och avhjälpande åtgärder.
- Bistår vid dokumentation och rapportering till myndigheterna.
Vem är du?
För att trivas hos oss bör du vara driven, tekniskt kunnig och bra på problemlösning. Du har en nyfiken och positiv attityd och är redo att ta initiativ. Du är positiv, serviceinriktad och har kunden i fokus. God kommunikationsförmåga är viktig då vi samarbetar tätt med kunder, kollegor och arbetar i ett lag.
Vi ser att du har:
Minst 5 års erfarenhet som kyltekniker, med erfarenhet av service, reparationer och felsökning.
Kyltekniskt certifikat, kategori 1.
B-körkort.
En vana att arbeta med dator som arbetsredskap samt flera appar på mobil.
Kunskap att behärska svenska i tal och skrift för att förstå säkerhetsföreskrifter.
Meriterande:
- Erfarenhet av tryckprovning.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnande arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag - Fredag 07-16
- Arbetsplats: Trollhättan
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: jessica.thorell@coor.com
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/
För detta jobb krävs körkort.
Coor Sverige
9819688