KYC-Handläggare
2026-03-27
Vi på Recruitive älskar talanger - är du vår nästa Senior KYC-stjärna?
Just nu söker vi en Senior KYC-handläggare som vill ta nästa steg i karriären och bidra med sin erfarenhet i ett spännande uppdrag inom bank och finans. Har du minst två års erfarenhet av KYC-arbete och vill arbeta operativt i en dynamisk miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig - start omgående!
Tjänsten
Visstidsanställning med start omgående och sex månader framåt, med god möjlighet till förlängning.
Vad väntar dig?
Du blir en del av ett sammansvetsat och kompetent team hos ett internationellt, framgångsrikt och expansivt företag inom bank och finans, med huvudkontor i centrala Stockholm. Vi inleder med en introduktion så att du snabbt kommer in i rollen och känner dig trygg i uppdraget - här är målet att du ska känna dig som en del av teamet från dag ett.
• Operativt arbete med KYC-processer
• Genomföra och granska KYC-utredningar
• Arbeta med Onboarding av företagskunder
• Hantera och genomföra ODD/periodiska kundgranskningar
• Transaktionsmonitorering
• Efterarbete och dokumentation vid misstänkt beteende
• Delta i projekt, initiativ och förbättringsarbete
• Research kopplat till kund, ägarstruktur och marknadKvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet av KYC-arbete, inom bank eller finans
• God förståelse för kundkännedom, regelverk och riskbedömning
• Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av onboarding av företagskunder
• Erfarenhet av ODD/periodiska kundgranskningar för företag
Vem är du?
Vi tror att du är:
• Strukturerad och noggrann
• Självständig och ansvarstagande
• Analytisk med god problemlösningsförmåga
• Driven och trivs i en föränderlig miljö
Vad erbjuder vi?
• Utvecklande uppdrag i ett internationellt företag
• Kontorstider
• Moderna och fina lokaler i centrala Stockholm
• Månadslön: 35 000 kr
Har du viljan att bidra, göra skillnad och arbeta med kvalificerat KYC-arbete? Då är detta rollen för dig.
Urval sker löpande - ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "D6Q2I". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
103 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9825239