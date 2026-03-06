KYC-Analytiker till bolag i Helsingborg!
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Helsingborg Visa alla bankjobb i Helsingborg
2026-03-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Vill du bekämpa ekonomisk brottslighet? Vår klient inom finanssektorn växer och söker nu två engagerade KYC-analytiker. Här får du en unik chans att få in foten i finansvärlden och spela en avgörande roll i arbetet för en säkrare ekonomi.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som KYC Administratör hos vår klient kommer du att ingå i ett engagerat team som arbetar proaktivt med att säkerställa hög regelefterlevnad. Du får en central roll i att granska och uppdatera kunddata, vilket är avgörande för att motverka ekonomisk brottslighet.
Du erbjuds en viktig roll i ett dynamiskt team där ditt arbete direkt bidrar till att bekämpa ekonomisk brottslighet. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag med start omgående.Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att självständigt hantera och uppdatera kundkännedomsinformation, med fokus på högriskkunder. Arbetet kräver noggrannhet och ett proaktivt förhållningssätt för att möta bankens krav på regelefterlevnad.
Självständigt arbeta med uppdatering av kundkännedomsinformation.
Fokusera på högriskkunder inom bankverksamhet.
Bidra till att upprätthålla hög regelefterlevnad.
Vi söker dig som
Har en avslutad akademisk examen inom ekonomi, juridik eller liknande område.
Har erfarenhet från banksektorn, gärna något år.
Har god kommunikationsförmåga.
Har intresse för anti-finansiell brottslighet.
Har förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter.
Besitter ett kundorienterat arbetssätt.
Det är meriterande om du har
Kunskap om Know Your Customer (KYC) processer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PUPUCY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9782785