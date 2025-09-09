Kvinnlig timvikarie till Rönninge
2025-09-09
Nu söker vi efter en timvikarie till vår kund i Rönninge. Vi söker en lugn och ansvarsfull assistent som kan arbeta varierat vardagar och helger med tider som är förlagda mellan kl.10-18 och kl.18-10. Det är 6 h jour under natten, så detta bör inte vara ett förhinder.
Du är empatisk, ansvarstagande och har en stark fysik. Du är initiativtagande och sätter kunden i fokus. Du talar flytande svenska.
Vi ser helst att du har manuellt körkort då kunden har en privat bil som kan komma att brukas i tjänsten. Du bör inte vara allergisk mot katt då kunden har en katt i hemmet.
Kunden är en 56 årig kvinna. Hon behöver hjälp med att ta hand om sitt hem med allt vad det innebär, laga mat, städa, tvätta kläder, handla mm. Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Hon ser helst att du som söker är en kvinna över 25 år. Du ska vara bosatt i/nära Rönninge/Salem för att ha möjlighet att vara tillgänglig även med kort varsel. Du får gärna ha erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent tidigare.
Det är väldigt meriterande om du tycker om mat (från Asien) och naturen.
Välkommen med din ansökan till oss!
Anställningsvillkor
Du börjar arbeta som timanställd i början, dock finns det chans till fast schema. Publiceringsdatum2025-09-09Tillträde
Tillträde med infasning med några intro pass, så snart som möjligt! I början går du alltid tillsammans med en kunnig assistent.Så ansöker du
Beskriv dig själv, dina erfarenheter och din kompetens samt vad som gör just dig lämpad för detta arbete.
Arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Skicka cv och personligt brev
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1100". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
144 33 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IGS Assistans Jobbnummer
9498832