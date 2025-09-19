Kvinnlig Personlig Assistent, ca 60%, Lidingö
2025-09-19
En av våra fina assistenter går nu vidare till studier och därför söker vi nu en till kvinnlig personlig assistent, till en fast tjänst på 60% på Lidingö, 5 min från Ropsten.
Varierande arbetstid: Dag, kväll, helg och natt (sovande jour). I tjänsten ingår även Bemanningsansvar 1 v/mån där du behöver vara tillgänglig för att hoppa in på extrapass.
Du behöver vara rökfri, prata förståelig svenska, och vara fri från problem med rygg, axlar eller dylikt för att kunna köra rullstolar och göra förflyttningar med lift. Du behöver också ha social kompetens och vara glad och utåtriktad, ha lätt för att ta egna initiativ, vara påhittig, och ha hög arbetsmoral, då uppdragsgivaren är en tjej med fysisk + intellektuell funktionsvariation som behöver stöd med att laga mat, äta, sköta hygien och hushållsarbete, samt med att aktivera sig; t ex. träna, lösa korsord, eller resa på semester.
Tidigare vårderfarenhet är meriterande men ej ett krav.
Vi är ett team med totalt 7st assistenter som fungerar väldigt bra ihop och som har varit med uppdragsgivaren i allt från ett till tjugotvå år. Du får introduktion, utbildning, fortbildning och stöd från arbetsgivaren Assistans i Balans. (Kollektivavtal: Fremia-Kommunal).
Välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-19

Detta är ett deltidsjobb.
Assistans i Balans i Sverige AB
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9518425