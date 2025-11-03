Kvalitetssupport till BAE Systems Bofors
Vill du arbeta med kvalitet och administration i en innovativ och samhällsviktig verksamhet? BAE Systems Bofors i Karlskoga söker en noggrann och strukturerad person som kommer att jobba i rollen som kvalitetssupport. I rollen ges du möjlighet att säkerställa korrekt hantering av leveransdokumentation och effektiva arbetsprocesser.
Framtidens Talangprogram
I denna roll kommer du att ingå i Framtidens talangprogram. Programmet tillsammans med BAE Systems Bofors kommer att innehålla både kompetensutveckling genom flertal utbildningar under året och gemenskap med talangprogramskollegor inom olika områden. Talangprogrammet är designat för dig som är junior och du kommer att ges goda förutsättningar att växa och trivas i starten av din karriär hos vår kund BAE systems.
Exempel på arbetsuppgifter
• Registrera leveransdokumentation i affärssystemet enligt process
• Säkerställa att rätt leveransdokumentation kopplas till rätt order och med rätt artikelnummer
• Stödja mottagningskontrollen i administrativa uppgifter likt utskrift av avvikelselappar, kopiering och utskrift mm.
• Delaktig i processförbättringar gällande dokumentation
• Ansvarar för kvaliteten på den inskannade leveransdokumentationen.
• Säkerställa att uppsatta hanteringstider hålls
• Säkerställa att all leveransdokumentation från leverantör hanteras enligt givna direktiv och knyts in under rätt inköpsorder i affärssystemet.
Kravprofil för detta jobb
• Erfarenhet av affärssystem, gärna SAP
• God erfarenhet av Officepaketet
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Om dig
För att trivas i rollen som kvalitetssupport ser vi att du trivs i en miljö där struktur och ordning är en naturlig del av arbetet. Du har ett sinne för detaljer och säkerställer att uppgifter blir korrekt utförda och levererade i tid. Att arbeta självständigt passar dig väl, du tar ansvar för dina uppgifter, planerar ditt arbete på ett effektivt sätt och ser till att driva processer framåt.
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Under talangprogrammet kommer du vara anställd genom oss på Framtiden med målet att därefter övergå i anställning hos kunden. Talangprogrammet kommer att pågå i 9 månader.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Intervju med Framtiden
• Referenstagning
• Första intervju med kunden
• Andra intervju med kunden
• Beslut om anställning
• SäkerhetsprövningAnställningsvillkor
Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Start: Omgående
Placering: Karlskoga
Omfattning: 100% heltid Ersättning
