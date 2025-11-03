Kvalitetssamordnare
2025-11-03
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du bidra till att ge varje barn och elev en god utbildning? Om du har kunskap om verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete samt är en person med drivkraft och engagemang kan du bli vår nya kollega.
Vi har en ledig plats på en nyckelfunktion i vårt kvalitetsarbete.
Ditt nya jobb
I din roll som kvalitetssamordnare på utbildningsförvaltningen kommer du att samordna de olika skolformernas kvalitetsarbete och bidra i arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i hela verksamheten. Sammanställning och rapportering till de politiska nämnderna är en del i arbetsuppgifterna. Du förväntas bidra till effektiva processer för styrning och ledning i utbildningsförvaltningen och har en samordnade roll när styrande dokument som t.ex. verksamhetsplan och verksamhetsberättelse tas fram. Vidare kommer du att ansvara för vissa utredningar och delta i besvarandet av olika remisser inom skolområdet. Förvaltningens arbete med planering och uppföljning sker i verksamhetsstödet stratsys. I den aktuella tjänsten ingår även att vara systemansvarig för stratsys.
Tjänsten riktar sig mot utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsavdelning och kulturskola. Du samarbetar med utbildningschefer och kvalitetsutvecklarare inom de olika skolformerna. Kontakter med statistiker och utredare ingår också i det dagliga arbetet. Rektorer är en annan personalgrupp som du kommer att ha kontakter med. Vissa kontaktytor finns också mot andra förvaltningar i Jönköpings kommun.
I rollen som kvalitetssamordnare har du goda möjligheter att påverka huvudmannens verksamhetsstyrning och hur det systematiska kvalitetsarbetet ska läggas upp. För att nå framgång i rollen behöver du ha ett tydligt utvecklingsfokus. Samtidigt följer arbetet ett årshjul, vilket innebär att du även behöver ha ett förvaltande perspektiv och kunna arbeta strukturerat över tid. För att driva igenom förändringar i styrning och kvalitetsarbete krävs uthållighet och förmåga att skapa engagemang i verksamheten. I de delar av arbetsuppgifterna som rör utredningar är det viktigt med kunskaper i utredningsmetodik och att du kan presentera resultat på ett pedagogiskt sätt.
Välkommen till oss
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placerad på enheten för samordning och kvalitet. Enheten, som består av 11 medarbetare, utgör en stödfunktion till utbildningsförvaltningens olika verksamheter. Medarbetarna på enheten har i flertalet fall en specialistkompetens, t.ex. inom utredningar, statistik, nämndadministration, hållbarhetsarbete samt säkerhets- och beredskapsarbete. Det är således en stor spridning av kompetenser i den närmaste arbetsgruppen, vilket innebär att respektive medarbetare får driva sina frågor på ett självständigt sätt. Men samtidigt kännetecknas enheten av en god anda av samarbete där vi på olika sätt stöttar varandra.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om enhet/ förskola/ skola. https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
För att lyckas på tjänsten behöver du ha gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor. Tyngdpunkten kan ha legat på kvalitetsarbete, utredningsarbete eller annat arbete med styrnings och ledningsprocesser, men du behöver ha några års erfarenhet inom något eller några av dessa områden.
Du har en relevant akademisk examen. Erfarenhet från skolans verksamhetsområde är meriterande men inget krav.
Som person är du självgående och strukturerad. Vidare har du en välutvecklad språklig analytisk förmåga. Du trivs med att arbeta utifrån ett strategiskt perspektiv och motiveras av att hantera komplexa frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv. Slutligen, då du har många kontaktytor inom organisationen, är det centralt att du är bra på att kommunicera och samarbeta med andra.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som (befattning).
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
