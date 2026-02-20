Kvalitetskontrollant/slutavsynare inom elektronik
Skill Kompetenspartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-02-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Göteborg
, Mölndal
, Trollhättan
, Vänersborg
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerade tekniska produkter där kvalitet är helt avgörande? Vi söker nu en kvalitetskontrollant/slutavsynare till ett högteknologiskt industriföretag med komplexa produkter och högt ställda kvalitetskrav.
Dina arbetsuppgifter Som kvalitetskontrollant/avsynare är du en viktig del i att säkerställa att Saabs produkter håller. Som kvalitetskontrollant är du sista länken innan produkten levereras vidare. Du säkerställer att elektronikprodukter uppfyller ritningskrav, interna standarder och kundkrav. Rollen innebär både praktisk kontroll och analytiskt arbete och när något avviker är det du som identifierar orsaken och dokumenterar korrekt. Du arbetar med kontroll av exempelvis kablage, kretskort, elektronikmoduler och kompletta delsystem. Arbetet sker nära produktion, teknik och kvalitet, där samarbete är en naturlig del av vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter: - Säkerställa att tillverkade produkter uppfyller ritningskrav och specifikationer - Utföra slutkontroller och funktionskontroller - Dokumentera avvikelser och kvalitetsdata - Bidra i felsökning och rotorsaksanalyser - Delta i förbättringsarbete kopplat till kvalitet
Din profil Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri, gärna inom elektronikproduktion. Du kan till exempel ha arbetat som elektronikmontör, testare eller inom kvalitet och är nu redo för nästa steg. Du har ett öga för detaljer och trivs i en roll där noggrannhet och struktur är avgörande. Samtidigt har du en analytisk förmåga och tycker om att förstå helheten bakom produkten.
Som person är du: - Noggrann och ansvarstagande - Strukturerad och metodisk - Självständig men samarbetsorienterad - Lösningsfokuserad
Kvalifikationer: - Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet - Erfarenhet av elektronik-, kablage- eller mekanikproduktion - Förmåga att läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation - God administrativ förmåga och vana av dokumentation - Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande: - IPC-certifiering eller lödcertifikat - Erfarenhet av kvalitetsarbete eller avvikelsehantering - Vana av affärssystem (exempelvis IFS eller liknande)
Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar kunden med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med målet till fortsatt anställning hos kunden. Urval sker löpande och kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Josefine Thorin på josefine.thorin@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271076-1854047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Första Långgatan 18 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Skill Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9755447