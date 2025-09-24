Kvalitetsinspektör till Siemens Energy
2025-09-24
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Som kvalitetsinspektör för elektrisk utrustning på Siemens Energy hanterar du tillsammans med team kvalitetskrav för olje- och gasprojekt samt komplexa projekt som tex. offertstöd och vidare under genomförandefasen fram till överlämning av utrustning till kunder. Teamet arbetar med projektkvalitetsledning, inspektionsaktiviteter samt projektarbete och inspektionssamordning med klassificeringssällskap. O&G-teamet är en del av Siemens Energy's allmänna kvalitetsorganisation i Finspång samt det globala kvalitetsteamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och utföra inspektioner hos Siemens Energy samt leverantörer.
Följa upp inspektionsresultat och aktivt bidra till att lösa öppna frågor.
Ha ett nära samarbete och ge stöd till ingenjörsteamet samt delta i projektmöten.
Vid behov agera som Project Supplier Quality Manager i rollen som leverantörskvalitetsansvarig för projektet.
Finspång är preliminär arbetsort. Tjänsten kräver resor inom Sverige och Europa, vilket förväntas motsvara ca 60% av arbetstiden per år. Profil
Ingenjörsexamen inom elektroteknik, och/eller längre arbetserfarenhet inom inspektionsområdet krävs.
Kunskap om PED, ASME och/eller strukturell design.
Administrativa färdigheter och god kunskap i MS Office-programvara.
Goda kommunikationsfärdigheter.
Hög grad av ordning och struktur.
Flytande engelska i tal och skrift, svenska är meriterande.
Meriterande
Kunskaper i andra språk än engelska.
Utbildning eller certifikat relaterade till PED, ASME, AWS etc.
Grundläggande förståelse för maskinteknik/utrustning.
Kunskap/erfarenhet av SAP, PLM2020.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
