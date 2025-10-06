Kvalitetsinspektör
2025-10-06
Trivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu en kvalitetsinspektör till vår ankomstkontroll/mottagningskontroll på GSE avdelningen i Malmslätt. Qi är en stödfunktion och en del av depå-verksamheten. Sektionen består i dag av ca 20 medarbetare.
Som kvalitetsinspektör i vår ankomstkontroll ansvarar du för att stödja kollegor och säkerställa ankommande materials riktighet mot ställda krav i inköpsorder.
Arbetet utförs bl.a genom att granska och inspektera leverantörsdokumentation, och vid behov hantera enklare mätutrustning. I din funktion kommer du arbeta nära operativa inköpare och funktioner för säkring av leverantörsstyrning. Du kommer även ha daglig kontakt med GSE ingenjörer/projekt som är både behovsställare och ägare av material efter godkänd inspektion och lagerläggning. Du arbetar även med uppföljning och avvikelsehantering.
Arbetet som kvalitetsinspektör sker i nära samarbete med kvalitetssamordnare samt teamledare på sektionen, för kontroll av ankommande material.
Arbete i depån kan vid tillfällen förekomma.
Placeringsort är Malmslätt men arbete på övriga orter kommer att kunna förekomma.
Du är van vid att jobba i team och projekt samt är flexibel och öppen för förändringar i arbetet. Att kunna arbeta självständigt är också en viktig del av arbetet.
Krav för tjänsten:
* Tidigare erfarenhet från att arbeta med dokumentgranskning, inspektion och hantering av mätutrustningar.
* Goda kunskaper i att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.
* Ritningsläsning.
* Mätteknisk erfarenhet.
Meriterande:
* Erfarenheter från kontroll av diverse komponenter.
* Erfarenheter från process/leverantörssäkring.
* Tidigare erfarenheter från kvalitetsarbete samt avvikelsehantering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av:
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
