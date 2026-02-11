Kvalitetsingenjör till Underwater Systems
Saab AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-02-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en kvalitetsingenjör till Dynamics som vill vara med och koordinera kvalitetssäkring i projekt och produktion. Här får du möjlighet att bidra med bl.a kompetens inom kvalitetsstandarder och kommunicera ut krav och förväntan som ställs på oss som försvarsindustri. I rollen som kvalitetsingenjör koordinerar, rekommenderar och planerar du kvalitetssäkrande aktiviteter som skall utföras i tilldelade projekt.
Du driver och ansvarar för förbättringsåtgärder för att kontinuerligt förbättra kvalitén på våra produkter och vårt sätt att arbeta. Detta både genom att tillsammans med ett tvärfunktionellt team hitta lösningar på uppkomna problem samt att långsiktigt arbeta med kvalitets och processförbättrande åtgärder. Här erbjuds möjligheten att forma rollen efter kompetens och intressen!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
*
Säkra produktkvalitet samt ansvara över kvalitetssäkrande aktiviteter och arbetssätt
*
Löpande följa upp kvalitetsläget och vid behov initiera kvalitetssäkrande åtgärder
*
Driva rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder
*
Deltaga i förberedelser och genomförande av granskningar och beslutsforum
*
Bidra med att bredda avdelningens samlade kompetensPubliceringsdatum2026-02-11Profil
Vi värdesätter en prestigelös personlighet som är öppen för förändring och utveckling. Ditt arbetssätt genomsyras av att arbeta analytisk, lösningsfokuserat och att alltid tänka kvalité i allt du gör. Du trivs att arbeta både i grupp som självständigt och gillar att vara spindeln i nätet med många kontaktytor. I denna roll är det också viktigt att du har god förmåga att självständigt ta ansvar över ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv samt att ditt arbetssätt genomsyras av ständig kvalitetsmedvetenhet.
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska, samt förmåga att presentera och kommunicera information, då rollen kräver att på ett övertygande sätt kunna förklara kvalitetsrisker för andra i projekt och inom produktion. Vi ser att du har civilingenjörsbakgrund eller motsvarande kompetens med inriktning mot kvalitetsområdet.
Det är meriterande om du har följande erfarenheter:
*
ISO 9001, ISO 14001 och/eller EN9100
*
IPC-610, IPC-620 och IPC-640
*
Lean Six Sigma - DMAIC
*
FAI (First Article Inspection), enligt EN9102
*
p-FMEA
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9736469