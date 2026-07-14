Kvalitetsingenjör till Fergas
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som kvalitetsingenjör på Fergas får du en bred och verksamhetsnära roll med stort fokus på förbättringsarbete, kunddialog och kvalitetssäkring genom hela värdekedjan. En viktig del av uppdraget är att minska gapet mellan produktion, konstruktion och kvalitet, och säkerställa att vi arbetar strukturerat, förebyggande och med rätt fokus.
Du kommer arbeta med avvikelsehantering, kundreklamationer och grundorsaksanalyser - vilket utgör en central del av rollen. Samtidigt är du med och driver förbättringar i produktion och verksamhet, där du både utmanar och stöttar organisationen i kvalitetsfrågor. I rollen ingår även att arbeta med och utveckla ledningssystem enligt ISO-standarder, delta i FMEA-arbete samt bidra till vårt hållbarhetsarbete, exempelvis kopplat till leverantörsdata och kemikaliehantering. På sikt finns också möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt kring livscykelanalys.
Rollen rör sig i gränslandet mellan produktion och produktutveckling. Du behöver inte äga alla delar men du behöver förstå helheten, ställa rätt frågor och driva arbetet framåt. Du kommer arbeta nära flera funktioner, inte minst produktionsteknik, konstruktion och inköp.Arbetsuppgifter
Driva och följa upp avvikelsehantering samt genomföra grundorsaksanalyser
Hantera kundreklamationer och bidra i dialogen med både kunder och leverantörer
Identifiera och driva förbättringsinitiativ i produktion och verksamhet
Stötta organisationen i kvalitetsfrågor genom struktur, arbetssätt och utbildning
Arbeta med och vidareutveckla ledningssystem samt delta i interna revisioner
Medverka i FMEA-arbete och kvalitetssäkring i både produktion och utveckling
Om dig
Vi tror att du har några års erfarenhet inom kvalitet i en industriell miljö, och att du är trygg i att driva frågor framåt, även när det kräver tydlighet och struktur.
Du behöver inte kunna allt från start. Det viktiga är att du har rätt grund, rätt inställning och en vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi ser gärna att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsutbildning
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri
God förståelse för ISO9001 och ISO14001
Erfarenhet av avvikelsehantering eller grundorsaksanalyser
Vana att arbeta med kunder eller leverantörer i kvalitetsfrågor
Det är meriterande om du har erfarenhet av exempelvis IATF16949, FMEA, statistiska metoder eller LEAN, samt ett intresse för produktions- eller produktutveckling ur ett kvalitetsperspektiv.
För att lyckas i rollen behöver du kombinera struktur med genomförandekraft. Du är inte rädd för att ställa krav, men gör det på ett sätt som får med dig organisationen. Du är tydlig, kommunikativ och har en förmåga att engagera andra, samtidigt som du är principfast och vågar stå på dig när det behövs.
Du gillar att göra saker bättre – på riktigt.
Varför Fergas?
Här får du en central roll i verksamhetens utveckling, där du arbetar nära både teknik, produktion och kund. Du får möjlighet att påverka arbetssätt och struktur, samtidigt som du blir en del av ett bolag med tydlig ambition att utvecklas och bli bättre.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Fergas tillsammans med Skill Rekrytering och Bemanning. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra arbetspsykologiska tester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Anna-Stina Pantzare på anna-stina.panztare@skill.se
.
Med anledning av semesterperiod kommer vi att återkoppla på din ansökan efter v.32.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Fergas Group är en verkstadskoncern med huvudkontor i Linköping, där bolaget grundades för över 75 år sedan. Vi utvecklar, producerar och säljer fläktar och fläktsystem till en lång rad olika applikationer – från ventilation och uppvärmning till vitvaror och fordonsindustrin.
Koncernen har tillverkningsenheter i Sverige, Italien och Kina samt säljkontor i USA, Brasilien och Indien. Vi är cirka 150 medarbetare globalt och arbetar under devisen "Your Global Partner in Air Moving Solutions".
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och nära samarbete mellan teknik, produktion och affär.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7499987-2100491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10002782