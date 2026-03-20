Kvalitetsingenjör Till Alten Linköping
Alten Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
eller i hela Sverige
Nu söker vi på
ALTEN I LINKÖPING dig som vill arbeta som konsult inom kvalitet kopplat till inköpt material och produktionsnära kvalitetsarbete. Som konsult hos blir du en drivande kraft ute hos våra kunder, där du med din kompetens och engagemang säkerställer kvalitet, effektivitet och kontinuerliga förbättringar i deras processer. Du får möjlighet att forma och utveckla kvalitetsarbetet på plats hos ledande företag - alltid med ALTENs nätverk, stöd och karriärmöjligheter som grund.
VAD ERBJUDER VI PÅ ALTEN?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Linköpingsregionen. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
ROLLEN
Som kvalitetsingenjör på projekt hos våra kunder kan du bli en nyckelperson för att säkerställa kvalitet i produktion och leveranskedja. Du arbetar operativt och lösningsinriktat, där ditt uppdrag är att stödja och driva kvalitetsfrågor kopplade till inköpt material och produktionsprocesser. Genom att proaktivt hantera avvikelser, analysera rotorsaker och implementera korrigerande åtgärder säkerställer du att produktionen kan fortsätta effektivt - utan onödiga avbrott eller förseningar.
Rollen kan kräva ett nära och strukturerat samarbete med produktion, inköp, konstruktion och leverantörer. Du blir en länk som ser till att kvalitetskraven uppfylls, risker minimeras och leveranser håller hög standard.
Men dina uppdrag formas utifrån dina unika kompetenser, erfarenheter och karriärmål - så att du får möjlighet att växa i den riktning som passar dig bäst.
Då vi är ett konsultföretag söker vi personer med varierande bakgrunder och erfarenheter men för att passa i rollen som Kvalitetsingenjör tror vi att du har:
RELEVANT AKADEMISK EXAMEN (t.ex. högskoleingenjör) eller motsvarande erfarenhet inom kvalitet, mekanik eller liknande
ERFARENHET AV KVALITETSARBETE i produktion eller industrimiljö
ERFARENHET AV Six Sigma
GOD FÖRSTÅELSE för avvikelsehantering, rotorsaksanalys (t.ex. 8D) och riskanalyser
GODA KUNSKAPER i svenska och engelska
NÅGRA ÅRS ERFARENHET av kvalitetssäkring alternativ erfarenhet av produktutveckling med stort intresse för kvalitet och processutveckling
MERITERADE
Kunskap om ISO-standarder som
ISO 9001, ISO 14001 OCH 45001
Erfarenhet av
LEAN, ROTORSAKSANALYS OCH UTVECKLINGSARBETE
Skicka in din ansökan idag
BUILDING TOMORROW 'S WORLD TODAY!
OM ALTEN
Om ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
För HR-relaterade frågor eller förfrågningar gällande en jobbansökan, vänligen välj kategorin "Rekrytering" under "Kontakta oss". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9808896