Kvalitetschef Phinia
2026-02-11
Vad vi söker
Vi söker en självgående, strukturerad och motiverad person med ett genuint intresse för kvalitetsarbete. Du prioriterar ditt teams prestation och drivs av att se människor växa och utvecklas. Du trivs i en internationell miljö och ser samarbetet med stora globala kunder som en tydlig fördel.
Vad erbjuder vi?
Marknadsmässig lön med flextid
Förskottssemester
Enligt lokalt avtal använder vi arbetstidsförkortningsdagar till klämdagarna runt jul och nyår. Vilket innebär att de allra flesta är lediga ca 2 veckor under den perioden.
Fyra veckors sammanhängande semesterstängning
Semesterrätt 30 dagar
Möjlighet till bonus redan i år, och garanterad berättigande till bonus från och med 2027
Nyckelroll i en internationell organisation med stark teknisk kompetens och tydligt kvalitetsfokus. Du erbjuds en ledande position med stort mandat, möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och arbeta nära både ledning och produktion.
Vem är du?
• Minst 8 års erfarenhet av kvalitetsledning i en ledande roll.
• Erfarenhet från fordonsindustrin, gärna på leverantörssidan.
• Ingenjörsexamen.
• Flytande engelska i tal och skrift samt gärna även svenska.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och utveckla kvalitetsavdelningen på fyra personer.
• Säkerställa att alla kvalitetsprocesser följs och kontinuerligt förbättras.
• Följa upp mål och nyckeltal kopplade till kvalitetsresultat.
• Fastställa och följa upp krav på leverantörer i samarbete med inköpsavdelningen.
• Säkerställa kvaliteten på inkommande material och levererade produkter.
• Driva initiativ för ständiga förbättringar.
• Samarbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar för att säkerställa effektiv och lönsam produktion.
• Representera företaget i kvalitetsfrågor gentemot globala fordonskunder.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar PHINIA med Headscout. Headscout ansvarar för den första genomgången av inkomna ansökningar och tar fram ett urval av kandidater som bedöms vara relevanta för tjänsten. Därefter tar PHINIA över och hanterar resterande delar av rekryteringen, inklusive intervjuer, dialog och vidare bedömningar.
Urvalet görs utifrån hur väl kandidatens erfarenhet och bakgrund motsvarar rollens kravprofil.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Hensing på 070-590 78 40 eller Michelle Nordström på 070-327 36 46.
PHINIA med verksamhet i Åmål är en oberoende, marknadsledande leverantör av premiumlösningar och komponenter med över 100 års tillverkningsexpertis och branschrelationer, med en stark varumärkesportfölj som inkluderar DELPHI®, DELCO REMY® och HARTRIDGETM. Med över 12 500 anställda på 43 platser i 20 länder har PHINIA sitt huvudkontor i Auburn Hills, Michigan, USA.
På PHINIA tillhandahåller vi bränslesystem, elsystem och eftermarknadsprodukter och lösningar av högsta kvalitet - utvecklade och tillverkade på ett ansvarsfullt sätt - som är utformade för att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan från fordon, industrimaskiner och andra applikationer. Genom att göra det bidrar vi till en renare morgondag, behandlar våra anställda och omgivande samhällen med respekt och håller oss själva ansvariga för robusta etiska standarder.
Vår kultur
PHINIA främjar och odlar en inkluderande kultur och mångsidiga perspektiv, strävar efter att upprätthålla sitt rykte för excellens, frodas på kraften i samarbete och främjar utvecklingen av våra begåvade medarbetare. Vi tror på att göra en positiv skillnad genom vår verksamhet och våra handlingar, och vi tar vårt gemensamma ansvar på allvar. Så ansöker du
