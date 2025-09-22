Kvalitetsansvarig produktionstekniker
A-Staffing Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Hultsfred Visa alla maskiningenjörsjobb i Hultsfred
2025-09-22
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Staffing Sweden AB i Hultsfred
, Oskarshamn
, Västervik
, Växjö
, Kalmar
eller i hela Sverige
Om Kunden
AMLO Group grundades 2011 av ägaren Amir Lotfi. Koncernens vision är att bygga en stark och hållbar företagsgrupp genom investeringar i lönsamma och framåtriktade bolag. Koncernens fokus är kvalitet, tillväxt och långsiktiga samarbeten. Idag ingår flera bolag i AMLO Group, däribland LMVindustri AB och Svetsman.
LMV industri - är specialiserat på tillverkning av tyngre svetsade konstruktioner med integrerad maskinbearbetning. Produktionen omfattar bland annat maskinstativ, komponenter för sågverksindustrin, delar till tung fordonsindustri (såsom truckar) samt specialanpassade stativ för materialhantering - allt enligt kundens specifika behov.
Svetsman - erbjuder helhetslösningar inom plåt- och stålkonstruktioner, från enskilda detaljer till kompletta enheter. De hanterar både större serier och unika specialprojekt. Tack vare långsiktiga kundrelationer och hög teknisk kompetens har Svetsman etablerat sig som en ledande aktör inom svets- och plåtbearbetning.
Om Jobbet
VI söker nu en kvalitetsansvarig produktionstekniker för placering fyra dagar i veckan på LMV industri och en dag i veckan på Svetsman.
A-Staffing sköter rekryteringen på uppdrag av LMV industri, som sedan själva anställer slutkandidat. Heltidsarbete, on-site i Lönneberga, Vimmerby. Behovet är tillsvidare men inleds med en provanställning.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera reklamationer samt genomföra efterföljande rapportering. Reklamationerna kommer både internt och från kunder. Som en del i arbetet ingår att driva projekt med syfte att åtgärda brister och främja ständiga förbättringar. I rollen som projektledare ansvarar du för att leda projekten från start till mål, i nära samarbete med berörda kollegor. Med din kompetens och erfarenhet inom produktionsteknik har du bra förutsättningar att förstå och föreslå förbättringar. Samtidigt kan du även bidra med kreativa och praktiska lösningar på ett trovärdigt sätt.
Företagen har etablerade kvalitetssystem och processbeskrivningar, och du får en viktig roll i att se till att de fortsätter vara aktuella och effektiva för verksamhetens behov. Egna idéer och förslag, utifrån erfarenhet, mottages tacksamt.
Företagen är certifierade enligt ISO-standarder för kvalitet och miljö, och du ansvarar för att förbereda inför revisioner samt följa upp och åtgärda eventuella observationer som uppstår i samband med dessa.
Utbildning och Intyg
Gymnasieexamen är ett krav. Vi ser gärna att du har en vidareutbildning inom produktionsteknik, kvalitetsteknik, maskinteknik eller liknande område. Du bör även ha kunskap/ utbildning i kvalitetsverktyg och metoder som FMEA, 8D, PDCA, 5S, Root Cause Analysis, eller motsvarande.För rollen krävs kunskap/ utbildning i ISO 9001 och ISO 14001.
Det är även meriterande om du har kännedom om EN 1090-1 och ISO 3834-2 (svetsstandarder).Erfarenheter
För denna tjänst är din längre erfarenhet inom både produktionsteknik och kvalitetsarbete i industrimiljö av största vikt.
Det är viktigt att du är en van användare av affärssystem, Kunskap i Monitor specifikt är önskvärd.
Svenska och engelska i tal och skrift är krav.
Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har en stark problemlösningsförmåga, gärna med erfarenhet från tillverkande industri. Du trivs med att ta dig an tekniska utmaningar och har en analytisk förmåga som hjälper dig att se både helhet och detaljer.
Rollen kräver även att du har god administrativ struktur, är noggrann i ditt arbetssätt och har uthållighet nog att driva frågor i mål, även när de är komplexa eller långsiktiga. Samtidigt är du prestigelös och har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt gentemot både kunder och kollegor dvs. att du förstår vikten av samarbete och god kommunikation i alla led.Så ansöker du
Låter tjänsten intressant så ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att göra urval och genomföra intervjuer löpande under annonseringstiden och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista datum för annons.
A-Staffing sköter rekryteringen på uppdrag av LMV-Industri (AMLO Group), Du ansöker om tjänsten direkt via länk till annonsen. På grund av GDPR kan vi inte hantera ansökningar som kommer via mejl.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Almega Kompetensföretagen, Byggföretagen, och Installatörsföretagen. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. A-Staffing levererar rekrytering samt tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen i södra och mellersta Sverige. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Staffing Sweden AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Moa Sporrenklint moa.sporrenklint@astaffing.se Jobbnummer
9519501