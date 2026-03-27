Kvalitetsansvarig Intermercato
Hireq AB / Chefsjobb / Simrishamn Visa alla chefsjobb i Simrishamn
2026-03-27
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Simrishamn
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige
Om Intermercato
Intermercato är ett svenskt familjeföretag med ett av världens bredaste sortiment av högpresterande lyftredskap för skog, transport, entreprenad och återvinning. Vi kan erbjuda våra kunder rätt redskap till varje jobb. Intermercato tillverkar gripare, gripskopor, rotatorer och kranvågar för försäljning i mer än 40 länder på 5 kontinenter. Med 30 år i branschen och ett ständigt pågående utvecklingsarbete står vi starka inför framtida utmaningar.
Dina arbetsuppgifter
Intermercato söker en kvalitetsansvarig som får en nyckelroll i bolaget med ansvar för att driva och utveckla kvalitetsarbetet i våra tre produktionsanläggningar - två i Sverige och en i Lettland. I rollen arbetar du nära verksamheten och har ett brett samarbete med kollegor inom hela organisationen. Intermercato är ett svenskt företag med ett brett sortiment av högpresterande lyftredskap för f lera olika segment. Utöver lyftredskap utvecklar och erbjuder vi även patenterade lösningar för trådlösa vågsystem som används inom bland annat hamnar, skogsindustri och andra krävande miljöer. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda rätt redskap för varje arbetsuppgift. Intermercato tillverkar kranvågar, gripar, gripskopor och rotatorer som säljs i mer än 40 länder världen över. Idag är vi drygt 70 medarbetare. Hos oss är varje person viktig, och vår kultur präglas av stort engagemang, samarbete och en stark laganda.
Som kvalitetsansvarig får du en bred och varierad roll där du både leder och utvecklar kvalitetsarbetet inom våra tre produktionsanläggningar samt ansvarar för centrala delar kopplade till kvalitetssystem och kvalitetsuppföljning. Du får stort utrymme att påverka och vidareutveckla arbetssätt, rutiner och processer - och blir en viktig person i att skapa struktur, tydlighet och långsiktighet i kvalitetsarbetet. Mycket finns redan på plats, men arbetet fortsätter ständigt att utvecklas. I rollen arbetar du nära produktionen, följer upp avvikelser, driver förbättringsarbete, standardiserar arbetssätt och säkerställer att kvaliteten håller en jämn och hög nivå. Rollen är både operativ och strategisk, vilket gör den särskilt intressant för dig som trivs med att växla mellan analys, struktur och praktiskt förbättringsarbete. Tjänsten innebär inget personalansvar, men ger ett tydligt mandat att leda, samordna och utveckla kvalitetsfrågorna inom hela företaget. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med stort inflytande i en tekniskt avancerad och internationell miljö.
I rollen som kvalitetsansvarig har du en central funktion i att utveckla och säkerställa ett strukturerat kvalitetsarbete i hela organisationen. Du arbetar nära produktionen och blir en viktig drivkraft i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Säkerställa att produktionsflödet följer fastställda kvalitetsrutiner och att korrekt dokumentation upprättas
Coacha och utbilda medarbetare i kvalitets- och miljöfrågor
Följa upp och analysera kvalitetsavvikelser, genomföra rotorsaksanalyser och driva förbättringsåtgärder
Utveckla, implementera och följa upp rutiner, processer och standarder
Driva och vidareutveckla företagets kvalitets- och miljöarbete enligt gällande standarder (exempelvis ISO 9001 och ISO 14001)
Ansvara för miljötillstånd och miljörapportering
Säkerställa att produkter och processer uppfyller både kundkrav och gällande lagstiftning
Samarbeta nära produktionspersonal och andra nyckelpersoner för att utveckla arbetssätt och stärka kvalitetskulturen i organisationen
Rollen innefattar kontakt med slutkunder, distributörer, leverantörer och medarbetare.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri. Du är analytisk och strukturerad, men trivs också med att arbeta nära verksamheten och vara en drivande kraft i förbättringsarbetet. Det är meriterande om du är högskoleingenjör. Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och kommunikativ. Du har lätt för att skapa förtroende och engagemang hos kollegor och kan påverka och driva förändring även utan ett formellt personalansvar. Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska. Placering Tjänsten är placerad i Tommarp. Resor till vår produktionsanläggning utanför Riga i Lettland förekommer cirka 2-3 gånger per år. Resor till underleverantörer och kunder kan också ingå i rollen.
Denna rekrytering
I denna rekrytering samarbetar Intermercato med HIREQ. För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467507-1918686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
Storgatan 1 (visa karta
)
272 93 TOMMARP Arbetsplats
Hireq AB Jobbnummer
9825296